Autoceste Federacije objavile kad planiraju završetak koridora Vc kroz BiH

Autocesta na trasi koridora Vc između Budimpešte i Ploča, na dijelu koji prolazi kroz BiH, trebala bi biti u cijelosti dovršena u narednih pet godina, najavili su u utorak predstavnici tvrtke Autoceste Federacije BiH, koja je zadužena za gradnju najvećeg dijela te strateški važne prometnice.

Autocesta na koridoru Vc kroz BiH je projektirana u dužini nešto manjoj od 330 kilometara, na pravcu od Svilaja na sjeveru zemlje do graničnog prijelaza Bijača-Nova sela na jugu, gdje se u Hrvatskoj spaja s već izgrađenom autocestom koja vodi iz pravca Splita do Ploča.

Prvi radovi počeli su prije više od dva desetljeća, a do sada je izgrađeno manje od 150 kilometara. Najveći dio predstavlja dionica od Zenice do tunela Ivan, koji predstavlja spoj geografskog područja Bosne s Hercegovinom, no iz Autocesta Federacije tvrde kako je sve planirane radove moguće ubrzano okončati.

“Imamo namjeru do kraja 2028. izgraditi autocestu na koridoru Vc”, kazao je u Sarajevu pomoćnik direktora Autocesta Amir Fejzić sudjelujući na stručnom skupu posvećenom tunelogradnji u cestovnom prometu.

Pojasnio je kako bi sjeverni dio koridora, odnosno pravac koji povezuje Sarajevo sa sjeverom i granicom Hrvatske, mogao biti u funkciji i ranije, odnosno tijekom 2026.

Za dovršetak južne dionice od Sarajeva prema Mostaru trebat će više vremena jer podarazumijeva probijanje tunela kroz planinu Prenj u dužini od oko 10 kilometara, rekao je Fejzić.

Radovi na tom objektu još nisu počeli, a dogodi li se to ove godine, kako je planirano, trebat će najmanje pet godina da se taj tunel probije i u potpunosti osposobi za promet.

U Autocestama Federacije BiH sporu gradnju koridora Vc pravdaju kompliciranim terenom, a u utorak su to pokušali ilustrirati upravo brojkama o tunelima koji su projektirani.

Na cijeloj trasi ima ih više od 50, a do sada je izgrađeno njih 14, dok je trenutačno u tijeku izgradnja još 11.

