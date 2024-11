Otkud ove trgovine širom BiH? Tvrtka ne postoji već godinu dana

Podijeli :

Boris Scitar/PIXSELL

Trgovine kompanije Mercator i dalje su prisutne diljem BiH, iako ta tvrtka u BiH ne posluje već otprilike godinu dana.

Mercator se prošle godine praktički povukao s bosanskog tržišta te je tvrtka “Mercator BH Trgovina na veliko i malo” tada izbrisana iz registra poslovnih subjekata u BiH, čime je prestala postojati, piše BiznisInfo.ba.

Sve trgovine Mercatora tada je preuzeo Konzum. Oba brenda imaju istog vlasnika – Fortenova grupu. No, unatoč činjenici da su to sada Konzumove trgovine, one su i dalje brendirane kao trgovine Mercatora.

Postavlja se pitanje zašto je to slučaj, odnosno dovode li se kupci time u zabludu misleći da kupuju u Mercatoru, dok zapravo kupuju u Konzumu.

Istina je da ti objekti nose i oznake Konzuma, ali one su napisane sitnim slovima, ponekad na papirima zalijepljenim na trgovine, i nisu ni približno toliko uočljive kao veliki crveni znakovi Mercatora koji dominiraju, osobito pri prilazu trgovinama.

Odgovor na ovo pitanje dala je tvrtka Konzum.

Kako su potvrdili za BiznisInfo.ba, od kraja 2023. godine tvrtka Konzum d.o.o. Sarajevo, kao dio Fortenova grupe, upravlja brendovima Konzum i Mercator na tržištu BiH, “što je u potpunosti u skladu sa zakonskim okvirima”.

“Brend Mercator zadržan je na našem tržištu zbog prepoznatljivosti brenda i dugogodišnjeg povjerenja potrošača, uz jasno označavanje svih trgovina kao dijela tvrtke Konzum d.o.o. Sarajevo”, izjavili su iz Konzuma.

Dodaju i da tvrtka jasno komunicira svoj identitet, uključujući informacije o svojim brendovima, proizvodima i uslugama, koje se pružaju transparentno.

“Naše poslovanje u potpunosti je usklađeno sa zakonima o zaštiti potrošača i propisima tržišnog poslovanja, čime su uvažena sva prava potrošača. Također, ističemo kako je na našem i ostalim tržištima vrlo česta praksa poslovanje i upravljanje s više različitih brendova od strane jednog poslovnog subjekta”, naveli su iz Konzuma za BiznisInfo.ba.

