“Ovo bi mogla biti pokazna vježba“: Dok novinare N1 ometaju, policija samo gleda

Iako se skup ispred N1 u Beogradu završio mirno i bez incidenata, ostaje pitanje koliko će ovo što se sinoć dogodilo biti inspiracija nekim ekstremnijim grupama da i one krenu putem koji vodi do N1.

Ako su oni Privremena skupština dostojne Srbije, kako se predstavljaju, onda su u dvorište N1 sinoć oko 20 sati upali izgleda poslanici. Ti ljudi tvrde da su 16. lipnja 2020. napravili novu državu Srbiju, pa ljuti na N1 što o toj novoj državi ne izvještava, potjerali su nas. Opremljeni transparentima, agregatom i zvučnicima.

„To nemate pravo raditi, ovo je privatno vlasništvo, nemate pravo biti ovdje, niste pozvani“, poručio im je novinar N1 Miloš Milovanović.

„Znate li vi u čijoj ste državi?“

„Ja znam u čijoj sam državi, u svojoj sam državi“, dodao je Milovanović.

Tek što je završila emisiju „Iza vesti“, autorica Danica Vučenić sišla je ispred zgrade, pa napravila ono što najbolje zna – razgovarati – no ovoga puta ne zna tko je preko puta nje.

Vučenić: A tko ste vi, oprostite?

„Narod, narod Srbije“.

Vučenić: Zašto ste došli ovdje? Tko vas je uputio?

„Ne mora nas nitko uputiti, mi znamo tko širi neistine i laži“.

„Niste došli vi kod nas, mi smo došli kod vas“.

Vučenić: Znate li da je ovo privatno dvorište i da ne možete tek tako ući?

„Ovo je naša Srbija, mediji pripadaju Srbiji“

„Ovo je naša Srbija, mediji pripadaju Srbiji“.

„Mediji su prvi i šesti okupacijski faktor“.

Istog trenutka gotovo svi koji su se zatekli u zgradi zvali su 192 da policija udalji nepozvane goste s privatnog posjeda N1 televizije.

„Ironija… Policija nam kaže ‘pa tu je policija sve vrijeme, u civilu, čuva ih sve vrijeme’“, priča novinarka N1 Vanja Đurić.

„Meni je potpuno neshvatljivo da netko može tako doći, upasti na privatni posjed, da mi pozovemo policiju i da policija tolerira i da ih pusti da sjede na tom posjedu koliko god oni smatraju potrebnim“, kaže urednik N1 Vojislav Stevanović.

Oni su smatrali da će duže od tri sata držati govore ispred N1, policija, pak, da ne raegira.

„Prilazim čovjeku i pitam ga je li on policajac, prethodno su mi telefonom rekli da je čovjek tu, pitam ga zbog čega ne reagira, ulazimo već u 4. sat i nema izgleda da će se završiti uskoro? On mi kaže da nemaju naređenje da reagiraju. Pitam ga zašto? On kaže ‘pa to je miran skup’“, ispričala je urednica N1 Ivana Momčilović Odobašić.

„Iako nam je od starta bilo jasno da to jest miran skup i da su ti ljudi bezopasni, nije bilo ugodno. Nikada vam nije ugodno kada neko dođe ispred vaših vrata prosvjedovati, jer ne znate u kojem to smjeru može otići“, dodaje Vanja Đurić.

„Ne postoji bezopasna situacija ako meni netko uđe u kuću, ja pozovem policiju da mi ona pomogne, a onda policajac dođe i kaže pa pusti ga neka jede, neka popije kavu, nije nasilan pa će on sam u jednom trenutku otići“, rekao je Stevanović.

Sinoć se činilo da taj trenutak neće nikada doći, jer kada oko 21 sat u dvorište N1 ulazi crni mercedes klase C iz njega, ispostavit će se, izlazi knez – tako se proglasio izvjesni Dušan Dunđer, vođa grupe „Dostojni Srbije“.

„To je izgledalo kao nekakva grupna terapija, kao neko predavanje s najrazličitijim temama koje on drži ljudima“, priča Đurić.

Samo što tri sata kasnije, više ništa nije bilo smiješno.

„Ne, meni ništa više nije smiješno. A nije mi smiješno jer su ljudi ušli na privatan posjed, uz suglasnost policije očigledno, koja se ni na koji način nije trudila istjerati ih s privatnog posjeda iako smo ih mi zvali, zvali i zvali“, kaže direktor N1 Igor Božić.

„Tako mogu ući u bilo čije dvorište, te držati antiglobalističke i ne znam kakve govore“, poručuje Danica Vučenić.

„Kako oni mogu znati da će tih 40 ljudi biti cijelo vrijeme potpuno mirni i da netko neće provaliti u zgradu, udariti nekog novinara? Na osnovu čega oni to mogu znati kada su već došli pod naš prozor u dvorište koje nije javna površina?“, pita se Božić.

„Oni nisu došli zato što su čuli poslanike u Skupšini kako nas targetiraju. Ne. Oni su došli po nalogu“, smatra Vučenić.

„Ovo bi mogla biti pokazna vježba. I da nekome da signal. Hej, hajdemo ih sljedeći put više uplašiti, napraviti veći pritisak na njih. Zašto ne? U krajnjoj liniji pogledajmo što se sve događa ovih dana“, naglašava direktor N1.

