Još jedan prosvjed u Beogradu, traži se poništenje izbora i puštanje na slobodu uhićenih provsjednika

Deveti po redu prosvjed opozicijskih stranaka i aktivista počeo je ispred sjedišta Republičke izborne komisije (RIK) u Beogradu. Prosvjedi se održavaju zbog neregularnosti na izborima održanim 17. prosinca, a koalicija "Srbija protiv nasilja" traži da se izbori ponište. Večeras se po prvi put prosvjed održava i u Kraljevu.

Izborne neregularnosti i nereagiranje institucija na trvdnje opozicije bili su povod da potpredsjednica Stranke slobode i pravde i narodna poslanica u prethodnom sazivu Skupštine Marinika Tepić otpočne štrajk glađu. Ona već deveti dan ne uzima hranu, a njenim primjerom pošlo je više opozicijskih poslanika, koji traže da se izbori ponište.

Iza prosvjeda u Kraljevu stoje opozicijske partije koje su prošle cenzus: Udruženje starosjedilaca, Lokalni front, Srbija protiv nasilja i koalicija NADA.

Reporter N1 iz Kraljeva navodi da ovog skupa opozicija nije pružila dokaze o nepravilnostima u Kraljevu, iako su sumnjali da su i u taj grad dovoženi građani na glasanje.

“Osjećam se loše, kao majka dok slušam informacije da je najmanje 30 ljudi zatvoreno u zatvorima i to su pretežno mladi ljudi, studenti”, rekla je Marinika Tepić, koja već deveti dan štrajka glađu. Ona je dodala da su to ljudi koji ne pristaju da je u redu krasti izbore. Pozvala je ljude da se izbore da se oni puste iz pritvora i da to treba biti prvi zadatak.

“Ovo nije borba za vlast, ovo je borba za slobodu i u toj borbi moramo svi sudjelovati”, poručio je narodni poslanik Srđan Milivojević.

Za one koji su na prosvjedu u nedjrlju uvečer gađali kamenicama Skupštinu Grada Beograda Milivojević je rekao da nisu uhićeni jer su prilikom dolaska izvadili značke, koje je ranije pokazala Marinika Tepić, a koje podsjećaju na legitimacije Vojnosigurnosne agencije.

“I žandari su ih pustili da prođu. I nijedan nije u tužiteljstvu i nijedan nije u Palači pravde”, rekao je Milivojević.

Kako je to izgledalo u nedjelju pogledajte u prilogu našeg Ivana Hrstića:

