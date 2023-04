Podcast Boruta Pahora: Kako je Korina Korper pobijedila rak

Podijeli :

Sami Rahim

Borut Pahor, bivši predsjednik republike Slovenije, postao je novi domaćin podcasta na Metropolitan.si.

Bivši predsjednik republike u svom prvom podcastu otkriva priču o samo 21-godišnjoj Korini Korper iz Maribora, koja je prvo izgubila oca, a potom zajedno s majkom pobijedila u borbi protiv raka. Put nije bio lak, a kamoli kratak, ali borac kakav je ona je odličan prvi gost. “Korina mi je uzor”, ponosno najavljuje Borut Pahor.

“Tada pomislite, je li ovo ono što sam imala od života. Je li sve gotovo”, priča kako se Korina Korper pitala kada se počela liječiti. Ona i domaćin Borut Pahor pričali su o njenim najtežim trenucima u životu, potpuno bez dlake na jeziku, sa svim kartama na stolu. Svoja bolna iskustva s njom je prineo i bivši predsjednik republike.

Imala je 16 godina kada joj je dijagnosticiran rak krvi. U to vrijeme je već bila bez oca, s puno ljubavi porodice koja je ostala. Kaže da ne bi mogla bez njih. Najviše ju je razumio brat, njegova bliskost joj je pomogla na putu oporavka. Bio je tu da je podrži i uradio je nešto što je Korini dalo nadu da može uspjeti. “Bila je to jedna velika ljubav. Jeste li to tada osjetili?” upitao ju je Pahor. “Nisi htjela dozvoliti da te bolest baci na koljena…”

U razgovoru je govorila i o svojim prijateljima koji je tada nisu razumjeli, a da ih je na početku osuđivala jer nisu znali kako da stanu uz nju. “Naučila sam da je bolje oprostiti u sebi i oprostila sam im. Nisu znali kako se nositi s tim, nisu razumjeli, nisu znali kako da mi priđu…”

Neprocjenjive priče, inspirativni ljudi i nevjerovatna osobna svjedočenja – to su teme, o kojima će pričati s poznatima i manje poznatima, ali svakako zanimljivimi i izuzetnimi Slovenkama i Slovencima. Zajedno će tražiti način da otkriju i dostignu svoj potencijal, da izađu iz ustaljenih okvira i stvore savršen život. Oni će vas odvesti na nefiltrirano putovanje neprocjenjivih priča o ljudima koji vas inspiriraju na vašem životnom putu.

Podcast pogledajte na Metropolitan.si.

