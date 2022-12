Potres kod Ljubljane

U Sloveniji je u 8:19 zabilježen potres magnitude 2,9 po Richteru.

Epicentar je bio na dubini od 12 kilometara i oko 9 kilometara daleko od Ljubljane, javlja EMSC.

