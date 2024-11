Prosvjedi se vraćaju u Novi Sad – 14 dana bez odgovornosti za 14 života

Podijeli :

Andrej ISAKOVIC / AFP

Gotovo dva tjedna otkako je u Novom Sadu pala nadstrešnica i odnijela živote 14 ljudi i teško ozlijedila troje - još uvijek nema uhićenja. Prosvjedi i akcije u Novom Sadu su gotovo svakodnevni, a novi se tek najavljuju.

Nakon šetnje u Beogradu, prosvjedi se vraćaju u Novi Sad.

Ovaj put nema hodanja. Novi Sad stoji na 14 minuta, na 11:52. U trenutku kada je 14 dana ranije ugašeno 14 života.

“Prošlo je 14 dana od tragedije, ne samo da nitko nije odgovarao, nitko nije procesuiran, mnogi su ispitani, a mi nemamo niti jednog osumnjičenog. Zato smo pozvali građane da pokažu otpor izbjegavanju odgovornosti od strane odgovornih”, kaže Stevan Babić iz Kreni-Promeni.

Dok oporba najavljuje obustavu Novog Sada u petak, mladi najavljuju obustavu prometa u nedjelju na šest sati. I traže – odgovornost.

“Ovu barikadu prati sadržaj koji ima za cilj aktiviranje i slušanje građana vezano uz cjelokupnu situaciju i pad nadstrešnice. Imat ćemo gostovanja, performativne akcije – ali gdje ćemo pozvati i uključiti građane, kako pokazati građanski neposluh”, kaže Jelena Božić iz grupe SviĆe.

Veličanstven je pridjev kojim su oporba i aktivisti opisali građanski prosvjed održan 5. studenog u Novom Sadu.

Za prosvjed u Beogradu neki od njih koriste termin besmislen.

“Ono što smo vidjeli u Beogradu je da je ova akcija mogla biti izvedena bez građana. Došli smo, rekli nešto, ne možemo ostaviti papir ovdje – to ćemo učiniti u Skupštini. Sve se to može i bez građana – i građani to osjećaju“, kaže Božić.

Prosvjedi, marševi, akcije. Nakon toga, često – zaborav. Do sljedeće afere ili tragedije.

Od 1. studenog Novi Sad stoji samo figurativno. Akcijama i prosvjedima – ne nazire se kraj.

“Činjenica da imamo mlade ljude na ulicama, i to ne kao sudionike, nego i kao organizatore – to je jako važno. Vjerojatno će nam trebati veći stupanj solidarnosti, vjerojatno će nam trebati veći angažman građana, pa čak i malo fokusiranija opozicija. Hoće li to ipak biti dovoljno? Ne znamo. Ali mislim da su to neki koraci koji moraju postojati da bi se uopće moglo razmišljati o tome da ovaj režim preuzme barem minimalni element odgovornosti za ono što se dogodilo u Novom Sadu”, kaže Jelena Kleut, profesorica s Filozofskog fakulteta.

Podnesena je jedna ostavka. Druge se navjaljuju – vjerojatno do kraja tjedna.

