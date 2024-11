Policija upala u kuću ministra Vilija Beroša! Na meti USKOK-a i poznati liječnik

"Neugodno me iznenadila vijest. Vidjet ćemo što mu se stavlja na teret, o čemu se točno radi. Kasnije ćemo znati više pa ćemo moći dati izjavu", rekao je Igoru Bobiću predsjednik Sabora Gordan Jandroković. On ne očekuje probleme za Vladu jer, kako kaže, ne vjeruje da je "to povezano s političkim aktivnostima".

"Ne mogu precizno reći jer ne znam o čemu se točno radi. Institucije očito rade, nema nedodirljivih. Vidjet ćemo o čemu se točno radi i što se ministru stavlja na teret", kaže.