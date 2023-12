“S Vučićevim totalitarnim pristupom i vlast u mjesnoj zajednici mora biti u sinkronizaciji sa SNS-om”

Podijeli :

Izbore u Srbiji je u Newsnightu s Ivanom Tomić komentirao Radivoje Grujić, međunarodni konzultant za izbore.

U usporedbi s periodom od 1997. do 2006. godine, Grujić ističe kako je teško procijeniti koje razdoblje je izazovnije: “Vremena su bila drugačija i kontekst je bio drugačiji, a jedna od najvećih razlika je bilo neimanje pristupa tehnologijama i brzine prijenosa informacija i vijesti. Tada smo funkcionirali po principu fiksnih telefona i slanja izvještaja faksom i to su izazovi s kojima se danas ljudi ne susreću, a što se tiče političkih pritisaka, uvjeta u kojima se izbori provode i uvjeta za ljude koji se bave promatranjem izbora, rekao bih da se ovdje povijest ponavlja. U jednu ruku to i nije čudno ako imamo u vidu da su glavni akteri u vlasti neki koji su bili direktni učesnici izbornih krađa 1996. i 2000. Ne želim zvučati cinično, ali sve je ovo logično.”

“U nekim mjestima, SNS neće moći napraviti vlast bez Dačića…”

Komentirao je potencijalnu buduću suradnju predsjednika Vučića i Ivice Dačića: “Ne bih isključio njihovu buduću suradnju. Tenzije su vjerojatno frizirane. U Srbiji su jučer održani i lokalni izbori i u nekim gradovima i općinama SNS neće moći napraviti vlast bez SPS-a i Dačića. U tom svjetlu, on može ponuditi Dačiću da bude dio te iste koalicije.”

Rezultati izbora: ogledalo društva ili loša oporba?

Upitan jesu li rezultati ogledalo društva ili se oporba nije pripremila, Grujić je odgovorio: “Pomalo od svega. Najlakše je kritizirati. Opozicija je takva kakva je i bolju nemamo. Operativno su nekim stvarima pristupili mnogo opuštenije nego što bi trebali, ali ako gledate rezultat opozicije u Srbiji, on je nikad bolji od 2012. Da jučer nisu izgubili Beograd, mislim da bi danas sve zvučalo mnogo optimističnije. Sada je kataklizma.”

“Ovo je realna slika stanja u Srbiji, ali rekao bih to s rezervom, imajući u vidu trenutni izborni sistem i način na koji se određuje i vodi birački spisak. S totalitarnim pristupom Aleksandra Vučića svemu u državi, ne možete imati vlast ni u mjesnoj zajednici, a da nije u sinkronizaciji s SNS-om”, objasnio je.

