Sedam dana nakon tragedije srpska TV emitirala film o masovnom ubojstvu u školi

Televizija Pink emitirala je u noći između 9. i 10. svibnja američki film "Život pred očima" o masovnoj pucnjavi u školi.

Ivan Ivanović, autor emisije “Večer sa Ivanom Ivanovićem“ na TV Nova S, pitao je na Twitteru rukovodstvo televizije Pink zašto su se odlučili prikazati film s takvim sadržajem, samo nekoliko dana nakon masovnog ubojstva u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, prenosi N1 Srbija.

“Zašto nam ovo radite? Ovaj film dok još uvijek sahranjujemo žrtve?! Bez obzira je li istina da je K.K. ovo gledao noć prije ili nije. Dugujete nam objašnjenje je li ovo vaša glupost ili bolest? Kako vas nije sram? Je l’ ideja da molimo da vratite Zadrugu“, pitao je Ivanović.

Riječ je o američkom filmu “Život pred očima“ (The Life Before Her Eyes) iz 2008. godine, sa Umom Thurman i Evan Rachel Wood u glavnim ulogama, a koji govori o sjećanju na masovnu pucnjavu u jednoj američkoj školi koje proganja glavnu junakinju.

