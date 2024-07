Bivša sutkinja, koja se skrivala u Hrvatskoj, vraća se u Sarajevo na suđenje

Podijeli :

Bivša sutkinja općinskog suda u Sarajevu Lejla Fazlagić Pašić, koja se godinama skrivala u Hrvatskoj kako bi izbjegla uhićenje po optužnici koja je tereti za zloporabu službenog položaja i ovlasti, odlučila se vratiti u BiH i tamo pred sudom izložiti svoju obranu, potvrdila je njena odvjetnica.

Kako u srijedu prenose lokalni mediji, Županijski sud u Sarajevu prihvatio je zamolbu bivše sutkinje Fazlagić Pašić da se povuče crvena tjeralica koja je za njom raspisana još prije osam godina, a ona će se vratiti iz Hrvatske u BiH i tamo se suočiti s optužnicom koja je protiv nje podignuta.

U studenom 2023. je posredstvom odvjetnice Belme Balijagić Džuho podnijela prijedlog za ukidanje pritvora i određivanje jamstva, a sud je to formalno i prihvatio svojom odlukom iz svibnja.

Fazlagić Pašić će se, kako je najavila odvjetnica, vratiti u BiH kako bi sudjelovala na ročištu na kojemu će se izjasniti o krivnji, a prihvatila je i zahtjev suda da joj se izreknu mjere zabrane napuštanja mjesta boravišta.

BiH je ranije od Hrvatske tražila izručenje

BiH je ranije od Hrvatske tražila izručenje Fazlagić Pašić, a to su opravdanim ocijenili i hrvatski sudovi, uključujući i Vrhovni sud koji je izručenje dopustio još 2017., no do izručenja nikada nije došlo.

U Sarajevu će se nakon povratka suočiti s optužnicom koja je tereti da je zajedno s drugim osobama, predvođenim nekadašnjim ministrom unutarnjih poslova BiH Alijom Delimustafićem, koristeći ovlasti sutkinje, sudjelovala u lažnim imovinskim sporovima knjižeći kuće, stanove, poslovne prostore i zemljište na imena osoba koje na to nisu imale pravo.

Zloporabe su se odnosile i na napuštene nekretnine sarajevskih Židova ubijenih u Drugom svjetskom ratu, kao i na imovinu drugih preminulih osoba koje nisu imale bližih srodnika.

Istragom je utvrđeno kako je na taj način protuzakonito proknjiženo najmanje 19 nekretnina vrijednih oko četiri milijuna eura.

