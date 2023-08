Slovenski premijer: Potreban nam je zajednički odgovor na katastrofe

Podijeli :

Borut Zivulović/Pixsell

Zelena tranzicija više nije dovoljna te je potrebna i uspostava zajedničkih mehanizama za odgovor na klimatske katastrofe, rekao je u ponedjeljak Robert Golob, premijer olujom i poplavama nedavno pogođene Slovenije.

Slovenski premijer Robert Golob je u uvodu Bledskog strateškog foruma govorio o katastrofi koja je 3. kolovoza pogodila Sloveniju i u kojoj je u nekoliko sati 10 tisuća ljudi izgubilo domove, a šestero živote.

„Od klimatskih promjena ne možemo bježati”, rekao je slovenski premijer, kazavši kako su one teško predvidljive, „ako ne i potpuno nepredvidljive”.

„Jedino predvidljivo je da neće biti bolje”, kazao je Golob na Bledu u vrijeme dok je Sloveniju opet zahvatila snažna kiša i olujno nevrijeme.

Slovenski premijer, koji je na taj položaj došao iz energetskog sektora, naglasio je da više nije dovoljna samo zelena tranzicija u prometu, prehrani, potrošnji i energetici, iako se i ona mora provoditi.

„Moramo uspostaviti mehanizme za adaptaciju na katastrofe poput one koja je pogodila Slovenija, jer će se one i dalje događati”, upozorio je Golob.

To se pitanje mora riješiti na nadnacionalnoj razini jer se male nacije, no ni one velike, protiv toga ne mogu boriti samostalno, upozorio je.

Golob smatra kako je Slovenija, od lipnja članica Vijeća sigurnosti, iskreni posrednik jer kao mala država nema skrivenih interesa, te da će stoga naglašavati to pitanje u Ujedinjenim narodima.

„Velike države ignoriraju to pitanje zbog svojih agenda, mi ih nemamo i zato smo savršeni za nošenje s najtežim problemima”, dodao je Golob.

