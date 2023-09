Sukob na Kosovu: “Mržnja je na obje strane. Postoje ljudi, posebno u Srbiji, koji žele rat”

Podijeli :

REUTERS/Florion Goga

Robert Bajruši, novinar Jutarnjeg lista, u Newsnightu je analizirao napeto stanje na Kosovu i odnose između Kosova i Srbije. Podjsetimo, u nedjelju je došlo do sukoba skupine naoružanih lokalnih Srba i kosovske policije na sjeveru Kosova, u selu Banjska.

“Mislim da će sada doći do eskalacije. Prilično je izvjesno da su ovi ljudi insturirani od strane Beograda, vidjet će se jednog dana je li Aleksandar Vučić za to znao ili ne, ali ideja je bila da oni isprovociraju reakciju Albanaca, to jest kosovske policije i da se veći broj lokalnih Srba uključi na što bi išla reakcija Kosova i pitanje je bi li reagirala vojska Srbije”, započeo je Bajruši.

Vučić traži pomoć Zapada zbog Kurtija: Pobrinite se za Kosovo

Novinar navodi da je ovo loša situacija za srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića koji je za pobunu Srba okrivio kosovskog premijera Albina Kurtija i „licemjerni“ zapad.

“Ovo je jako loše za Aleksandra Vučića – ako mu je to bila namjera, propala je, a ako je znao za to, još gore jer znači da postoje neke snage u Srbiji nad kojima nema potpunu kontrolu“, istaknuo je Bajruši.

“Vučiću paše stalno zaoštravanje i zatezanje konopa, ali mislim da će međunarodna zajednica morati puno agilnije reagirati, jer jednog dana, ako se ovo nastavi, zaista može doći do puno, puno većeg konflikta”, dodao je.

Iako se ne zna tko su točno napadači, mediji pišu da je jedan od njih i bviši tjelohranitelj Aleksandra Vulina, aktualnog šefa srpske Sigurnosno-informativne agencije (BIA).

Srbija se nakon ubojitog obračuna u manastiru na Kosovu okreće svojoj staroj saveznici

“To su osobe koje su osobno oružje, to nisu likovi s ceste kojima je netko dao kalašnjikov. Milan Radoičić je siva eminencija Srba na Kosovu, često se nalazio s Vučićem 2018., čovjek apsolutno srpskog režima za obavljanje prljavih poslova na Kosovu”, istaknuo je novinar.

“Na obje strane postoji snažna mržnja i želja za sukobom. Postoje ljudi, posebno u Srbiji, koji žele rat, to je bez daljnjega. Ali, sad će to malo deeskalirati, ići će se na pregovore i to će još dugo trajati”, naveo je Bajruši.

On smatra da EU treba pritisnuti Srbiju i to financijski – dobit ćete novce kada postignete dogovor. “Vučić ne može izaći iz ove situacije, ali mu ona na neki način odgovara jer se predstavlja kao branitelj srba na Kosovu.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Stručnjak otkrio što je štetnije za crijeva – pivo ili vino Uzbuna u europskoj metropoli: Zbog zarazne bolesti stotine ljudi u karanteni, moraju se nositi maske