Izvor: AFP

Unuka Josipa Broza Tita, Svetlana Broz, komentirala je za Danas reviju "Jovanka u boji", koja se 29. studenog održala u beogradskoj Palači Srbija.

“Javnosti je lako je dostupna činjenica da su modni kreatori koji su kreirali i za Jovanku Broz bili veliki Aleksandar Joksimović i grandiozna Mirjana Marić. Stil su joj određivali prema figuri, ali nije bio karakterističan po bojama. Zato mi je drago što je dvadesetpet dizajnera s prostora SFR Jugoslavije zapravo bilo inspirirano velikim kreatorima Joksimovićem i Marićevom, što god da su napravili što će biti predstavljeno večeras”, rekla je ona Danasu prije održavanja revije.

Podsjetimo, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Srbije uputilo je, u ime supruge srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, Tamare Vučić, poziv Sanji Musić Milanović, supruzi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, da posjeti reviju.

Titova unuka osvrnula se i na taj poziv.

“Nije neuobičajeno da supruge predsjednika država bivaju pokrovitelji modnih revija. Ovdje je neobično što se revija održava na dan koji je slavljen kao Dan republike one Jugoslavije koju je osnovao i vodio Josip Broz Tito. Ali, njegovo ime se u Srbiji od kada vladaju ultradesničari ne izgovara. U jeku falsificiranja povijesti u Srbiji, očekujem da uskoro u udžbenicima povijesti osvane: „da je Jovanka Budisavljević sa svojim jedinicama pobijedila u Drugom svjetskom ratu i formirala FNR Jugoslaviju. Pri čemu su joj svesrdno pomogli četnici Dragoslava Mihailovića. I onda su je zajedno uspješno vodili, dok Dražu nisu greškom ubili”, kaže Svetlana Broz i dodaje da je možda bolje organizirati modnu reviju pogrešnog naziva i odrednica nego svečanu akademiju kao prošle godine, baš 29. studenog, slaveći Dimitrija Ljotića i njegovu poeziju.

“On će, inače, ostati upamćen kao ‘veliki pjesnik’, a Aleksandar Vučić će, u skladu sa svojim političkim uzorima, od Ljotića, preko Miloševića i Orbana do Putina, upotrijebiti sve svoje moći da Ljotića proglase većim pjesnikom od Šantića, Disa, Vitezovića, Raičkovića, Bećkovića… Ustvari, najvećim srpskim pjesnikom!”, govori sugovornica Danasa.

“Nadam se da manekenke neće na ovoj reviji predstavljati modele uz zvuke ‘Marša na Drini’ ili neke muzike na Ljotićeve stihove…”, rekla je Broz Danasu.

“Neprilično je i nedolično 29. studenog, zbog partizana, koji su obilježili herojsko doba Drugog svjetskog rata u kojem su pobijedili fašiste, osnovali Jugoslaviju u koju su utkali krv, mladost, ideale i hrabrost, uspoređivati tu zemlju, koju su fašisti ubijali i ubili u ratovima od 1991. do 1999., dok njihovi suvremenici i potomci danas vladaju neuspješnim državicama na njenom prostoru; a posebno njihove politikante, jer tu političara nema, s liderom partizana maršalom Josipom Brozom Titom. On će ostati u svjetskoj povijesti upisan kao pobjednik nad nacifašizmom u Drugom svjetskom ratu. Ma koliko to nekima danas ne imponira. A ipak se, jade jadne stalno uspoređuju s Titom. I bi da su bolji. I bi da su uspješniji. Ne shvaćaju da to neće moći ni za deset života. A ne znaju zašto. Zato što su u ovom prvom životu izabrali pogrešnu stranu, stranu gubitnika”, zaključila je Svetlana Broz.

