U Beogradu novi prosvjed, od jeseni najavljen “drugačiji mod prosvjeda”

U Beogradu se večeras održava 11. po redu prosvjed "Srbija protiv nasilja" koji je počeo u 19 sati ispred Skupštine Srbije, a prosvjednici će šetati do Palače pravde, zatim i do autoceste, gdje će biti održana blokada. Prosvjedi u Beogradu večeras su posvećeni pravosuđu i zbog toga će građani šetati do Palače pravde. Potpredsjednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je za N1 da će od jeseni prosvjedi ući "u drugačiji mod".

Prosvjedi su počeli nakon dva masovna ubojstva početkom svibnja u beogradskoj osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ i u selima u okolici Mladenovca i Smedereva, u kojima je ubijeno 19 osoba, uglavnom djece i mladih.

Miroslav Aleksić, gostujući na N1, a govoreći o prosvjedima, izjavio je da “prije svega ispred Palače pravde večeras šalju poruku građanima Srbije i zaposlenima u pravosuđu”. Najavio je od jeseni “drugačiji mod protesta”.

“Blokirat ćemo dokle god bude trebalo, dok vlast u Srbiji ne počne slušati građane”, naveo je i dodao da iz “zahtjeva prosvjeda ne možemo izaći i na tome moramo ustrajati dok se to ne realizira. Ako to ne učini ova vlast, učinit će neka druga, i to je konstanta”.

Kaže da je energija prosvjeda jako dobra i da ga ne razočarava manji broj ljudi.

“Za ovo doba godine ovo je veličanstveno, dostojanstveno i građani Srbije pokazuju veliku odlučnost, zahvaljujem im na svijesti da se bore za svoju budućnost i budućnost svoje djece”, naveo je.

