Bačena bomba na kuću općinskog načelnika u BiH

U općini Stari Grad u Sarajevu sinoć je bačena bomba na kuću načelnika Općine Stari Grad Irfana Čengića. Eksplozivna naprava aktivirana je u 3:20 sati.

Kako je za N1 potvrdila glasnogovornica MUP-a KS Mersiha Novalić, nastala je materijalna šteta, ali nije bilo ozlijeđenih.

Nakon svega se oglasio i Čengić, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Bacanje bombe na kuću u kojoj živimo moja obitelj i ja neće me obeshrabriti da nastavim procese koje smo obećali narodu. Sinoć pred sehur na moju kuću bačena je eksplozivna naprava s ciljem da me zastraše, kako bi se zaustavio proces vraćanja državne imovine narodu od onih koji je godinama uzurpiraju. Ovo je nastavak prijetnji koje imam kao izabrani dužnosnik da ću prestati provoditi zakone, odluke, nalaze revizije, inspektore, tužitelje kako bi i dalje mogli zloupotrebljavati općinske resurse. Nedavno su me predstavnici veleposlanstava pitali bojim li se voditi procese, odgovorio sam im kao i danas. Bog i ljudi su mi povjerili da vodim teške procese, neću odustati ni milimetra, jer ako se prvi čovjek zajednice povuče pod pritiskom, što da obični ljudi očekuju sutra kada im dođu na vrata. Mislili smo da je prošlotjedna bomba bačena u ulicu u kojoj živi obitelj vijećnika Vedada Deljkovića puka slučajnost, no nakon sinoć nam je jasno da se radi o sustavnom zastrašivanju”, napisao je.

Poručio je i da ima puno povjerenje u MUP KS i FUP te je pozvao tužiteljstvo da nastavi procese protiv organiziranog kriminala.

