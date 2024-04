Prelistali smo izborni program HDZ-a iz 2020. Evo koja su obećanja ispunili, a koja nisu

Podijeli :

Uoči parlamentarnih izbora koji će biti održani 17. travnja, posegnuli smo za izbornim programom HDZ-a s kojim je pobijedio na prošlim izborima, 2020. godine i te provjerili što je od obećanja ispunjeno, a što nije.

Ti su izbori održani u okolnostima pandemije covida-19, a mnogo toga što je kasnije snažno utjecalo na mandat Vlade Andreja Plenkovića, tada se još nije dogodilo niti se moglo predvidjeti poput potresa na Baniji, rata u Ukrajini i postpandemijske visoke inflacije.

HDZ je na izbore išao sa sloganom “Sigurna Hrvatska”, a u svome programu istaknuo je 10 prioriteta za idući mandat izloženih u deset poglavlja: Ponosna i suverena Hrvatska; Učinkovita država; Radna mjesta i plaće; Demografska revitalizacija; Porezi; Zdravstvo i mirovine; Obrazovanje, znanost i industrija 4.0; Samodostatnost u hrani i energiji; Obnova Zagreba te Ravnomjeran razvoj.

Budući da neki prioriteti iz tadašnjeg HDZ-ovog programa zvuče uopćeno i nisu jasno mjerljivi, primjerice: “nastavit ćemo odvažno promicati nacionalne interese” ili “i dalje ćemo povezivati iseljenu i domovinsku Hrvatsku”, pozabavili smo se nekim konkretnim obećanjima.

Smanjenje broja ministarstava

Ispunjeno, ali…

Ubrzo nakon izbora 2020. godine (HDZ-ova) Vlada doista je smanjila broj ministarstava s 20 na 16.

Ministarstva uprave i pravosuđa spojena su u jedno, ministarstva rada i mirovinskog sustava i socijalne politike također, a dotadašnje Ministarstvo državne imovine pripojeno je Ministarstvu prostornog uređenja i graditeljstva. Ukinuto je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a taj je resor pridružen Ministarstvu gospodarstva koje je time postalo nadležno i za održivi razvoj.

No, nakon spajanja ministarstava, navodno radi uštede, ukinute su funkcije pomoćnika ministara, a zamijenili su ih ravnatelji uprava kojih je na koncu bilo više nego što je bilo ovih.

Smanjenje broja općina

Nije ispunjeno

HDZ je 2020. obećao prepoloviti broj lokalnih dužnosnika i omogućiti funkcionalno povezivanje općina, čime bi se smanjio njihov broj. To se nije dogodilo.

Dovoljno je spomenuti općinu Bogdanovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji koja je trebala biti ogledni primjer, tim više što je u njoj na vlasti HDZ. Tamošnje Općinsko vijeće odavno je donijelo odluku o svome ukidanju i pripajanju Gradu Vukovaru, ali Gradsko vijeće Vukovara o tome do danas nije donijelo odluku.

Hrvatska i dalje ima 428 općina, od kojih mnoge uopće nisu funkcionalne.

100.000 novih radnih mjesta

Ispunjeno, ali…

HDZ je na izborima 2020. obećao stvoriti uvjete za otvaranje 100.000 novih radnih mjesta i u to uložiti 10 milijardi kuna.

Predstavljajući ovoga četvrtka HDZ-ov program za predstojeće parlamentrane izbore, Plenković se pohvalio ne s otvorenih 100.000 nego 200.000 radnih mjesta.

No, ni to nije dovoljno jer procjene poslodavaca i sindikata govore o manjku od 200.000 do čak 500.000 radnih mjesta, a Hrvatska narodna banka procjenjuje da će u idućih 20 godina Hrvatskoj manjkati 400.000 radnih mjesta.

Rast prosječne i minimalne plaće

Ispunjeno

U svome programu iz 2020. HDZ je najavio da će do 2024. i kraja mandata prosječna plaća iznositi 7.600 kuna (1.008 eura), a minimalna bruto plaća najmanje 4.250 kuna (564 eura). Obećanje je ispunjeno i premašeno. Prosječna neto plaća sada iznosi 1.239 eura, a minimalna bruto plaća 840 eura.

Veće roditeljske naknade i dječji doplatak

Ispunjeno

“Osigurat ćemo roditeljske naknade u visini od pune plaće i udvostručiti dječji doplatak“, poručili su iz HDZ-a pred izbore 2020. godine.

Maksimalna naknada majci ili ocu tijekom drugih šest mjeseci dopusta nakon rođenja djeteta povećana je sa 7.500 kuna (995 eura) na iznos od najmanje dvije prosječne plaće, a dječji doplatak udvostručen je, ovisno o dohodovnim prilikama obitelji, i iznosi od 400 (53 eura) do 600 kuna (79 eura) po djetetu – stoji u Strategiji demografske revitalizacije Hrvatske koju je Hrvatski sabor donio 14. ožujka ove godine, posljedjnjeg dana saziva.

Stambeni krediti za mlade i rad nedjeljom

Ispunjeno

Pod 4. točkom prioriteta, Demografskom revitalizacijom, HDZ je prije četiri godine obećao subvencioniranje 20.000 stambenih kredita za mlade obitelji.

Vlada je u ovome mnadatu subvencionirala kupnju 23.802 stana osobama mlađim od 45 godina.

Ispunila je i obećanje da će “regulirati rad trgovina nedjeljom te omogućiti svima da je provedu s obitelji”.

Smanjenje poreza

Ispunjeno, ali…

“Smanjit ćemo stopu poreza na dohodak s 24% na 20% odnosno s 36% na 30% i tako utjecati narast primanja svih radnika. Za poduzeća s godišnjim prihodom do 7,5 milijuna kuna, smanjit ćemo stopu poreza na dobit s 12% na 10%, čime ćemo obuhvatiti više od 100.000 poduzeća i obrta.” Ta dva obećanja HDZ-ova Vlada je ispunila.

Ono, pak, da će stopu poreza za svu hranu sniziti s 25% na 13% i omogućiti niže cijene tek je dijelom ispunjeno jer ta stopa nije snižena za sve prehrambene proizvode. Osim toga, trgovci su povećali marže pa građani nisu imali puno koristi od smanjenja poreza.

Izgradnja Nacionalne dječje bolnice

Nije ispunjeno

Jedno od HDZ-ovih obećanja 2020. bila je i izgradnja Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. To obećanje je reciklirano jer ga je HDZ uvrstio i u predizborni program 2016. godine, a u prvom madatu Plenkovićeve vlade s tadašnjim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem potpisala je i okvirni sporazum za pripremu projekta.

No projekt, iako pokrenut s mrtve točke – studija izvedivosti je dovršena, izrađuje se idejni projekt – nije ostvaren u mandatu ove Vlade.

Revitalizacija Imunološkog zavoda

Nije ispunjeno

Kao i izgradnja Nacionalne dječje bolnice, tako je i revitalizacija Imunološkog zavoda ostala neostvarenim obećanjem HDZ-a i Plenkovićeve vlade iz 2020. godine. Plan je bio da se nakon 14 godina, otkako je Imunološki zavod u stečaju, izgradi novi pogon za proizvodnju zmijskog protuotrova.

Vlada je 2021. odlučila preseliti Imunološki zavod u Rugvicu kod Zagreba i tamo izgraditi proizvodni pogon za spomenuti serum.

Uspjelo se tek iz četvrtog pokušaja pronaći i izvođača radova, ali po svemu sudeći radovi neće započeti do kraja ove godine.

Povećanje mirovina

Ispunjeno, ali…

“Za dostojanstvenu starost našim ćemo umirovljenicima povećati mirovine za najmanje 10 posto”, obećali su HDZ-ovci prije četiri godine.

Od srpnja 2020. godine do danas, mirovine su usklađivanjem rasle 35,01 posto. Nominalno, starosna mirovina je tijekom oba madata Plenkovićeve vlade narasla za oko 240 eura.

Realni rast mirovina bio je manji jer u obzir treba uzeti inflaciju koja je “pojela” dio tog povećanja.

Ulaganja u istraživanje i razvoj

Nije ispunjeno

“Povećat ćemo ulaganja u istraživanje i razvoj sa sadašnjih 1% na 2,5% BDP-a i razvijati kreativne industrije”, moglo se pročitati u izbornom programu HDZ-a prije četiri godine.

Prošle je godine u Hrvatskoj je utrošeno 444,6 milijuna eura sredstava državnog proračuna za aktivnost istraživanja i razvoja, što je u odnosu na godinu dana ranije bilo povećanje od 6,5 posto. Međutim, kako je potkraj prošle godine izviejstuo Državni zavod za statistiku (DZS) udio državnih proračunskih sredstava za tu namjenu iznosio je 0,65 posto BDP-a.

Povećanje poljoprivredne proizvodnje

Ispunjeno, ali…

“Povećat ćemo poljoprivrednu proizvodnju za 30%, na 22 milijarde kuna (2,9 milijardi eura)”, stajalo je u programu HDZ-a prije četiri godine.

Vrijednost poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini procijenjena je na 3 milijarde eura, ali stručnjaci napominju kako većeg pada nema jer se ta vrijednost ponajviše odnosi na cijene, koje su visoke. Problem su male količine proizvedenoga u ratarstvu i stočasrstvu.

Izgradnja 20 regionalnih centara za voće i povrće

Nije ispunjeno

HDZ je u svome izbornom programu iz 2020. najavio i izgradnju 20 regionalnih distribucijskih centara za voće i povrće.

Do danas je izgrađen samo jedan, u Osječko-baranjskoj županiji.

Za ostale su otvoreni natječaji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

