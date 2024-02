VIDEO / Drama na letu iz Beograda. Avion teško oštećen prilikom polijetanja, morao se hitno vratiti

Podijeli :

Avion kompanije Marathon airlines, koja obavlja prijevoz za Air Srbiju, prilikom polijetanja s Aerodroma Nikola Tesla u Beogradu udario je u infrastrukturu, najvjerojatnije u instrumentalizaciju koja služi za slijetanje aviona u suprotnom pravcu piste, objasnio je za N1 Petar Vojinović s portala Tango Six. Avion je potom sat vremena letio iznad Beograda, da bi na kraju prisilno sletio na beogradski aerodrom.

“Sigurno znamo da je letio iznad predgrađa Beograda prema Avali 60 minuta. To je procedura kako bi potrošio što više goriva”, objasnio je Vojinović za N1.

On kaže da se dio antene u koju su udarili zabio u lijevi korijen krila, ali da je letelica bila potpuno upravljiva osim jednog manjeg detalja, a to je da su zakrilca na avionu otkazala.

„Avion je samo malo brže sletio“, naglašava Vojinović

Prilikom slijetanja avion je na niskoj visini od oko 120 metara preletio pored kontrolnog tornja, kako bi kontrola vizualno potvrdila da su kotači izvučeni. Urednik portala Tango Six objašnjava da je i to dio uobičajene procedure jer je došlo do udara.

Posada je znala da je u nešto udarila, ali ne i kakva su sve oštećenja nastala pa je avion po prisilnom slijetanju “taksiran” sve do gatea, ne znajući da im curi gorivo, priča sugovornik N1. Međutim, tu ih je već čekala vatrogasno-spasilačka jedinica koja je, čim je videla curenje goriva, počela avion polijevati pjenom kako bi se spriječilo izbijanje požara.

Prema neslužbenim informacijama, do incidenta je došlo jer je letkelica poletkela s pogrešnog dijela piste, iako je kontrola leta odredila drugu poziciju.

Podsjetimo, avion je oštećen u nedjelju navečer prilikom polijetanja s beogradskog aerodroma kada je udario u svjetlosnu signalizaciju na kraju piste. Kako se neslužbeno doznaje, uzrok icidenta je kratak zalet koji je pilot uzeo prilikom polijetanja, tako da nije imao dovoljno vremena da se ranije odvoji od piste i izbjegne svjetlosnu signalizaciju.

Evo kako je izgledao E-195 reg. OY-GDC kompanije Marathon airlines koji leti za ErSrbiju večeras posle prinudnog sletanja na BEG.😕 pic.twitter.com/crLJURHeDa — Peđa Vučetić (@Pedjijatar) February 18, 2024

Avion je u takvom stanju sat vremena kružio iznad Beograda, da bi konačno sletio. Zbog curenja goriva vatrogasci su morali prskati letjelicu pjenom, kako bi se izbjegao požar.

Air Srbija priopćila je da je avin na letu prema Duesseldorfu vraćen iz tehničkih razloga, a da sigurnost putnika nije bila ugrožena.

Zašto je pilot Embraer-a 195 kompanije Marathon airlines koji leti za Er Srbiju uzeo tako mali zalet?! Zašto toranj nije reagovao?! Jako puno pitanja mi prolazi kroz glavu večeras a ono što je najvažnije da u današnjem incidentu na letu JU324 za Dizeldorf niko nije povređen.🙏✈️… pic.twitter.com/VBJTTu7Jky — Peđa Vučetić (@Pedjijatar) February 18, 2024

