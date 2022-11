Podijeli :

Izvor: Nemanja JOVANOVIC / AFP

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da su mediji pogrešno prenijeli da je EU parlament usvojio rezoluciju zbog koje se Srbija mora uskladiti s vanjskom politikom Unije po pitanju rata u Ukrajini ili će joj biti uskraćeni pristupni fondovi.

Podsjećamo, EU parlament je jučer usvojio rezoluciju da pristupni pregovori sa Srbijom trebaju napredovati samo ako Beograd podrži sankcije Rusiji i napravi značajan napredak u reformama. K tome, europski parlamentarci su podržali i da fondovi EU-a za Srbiju mogu biti korišteni pod istim uvjetima.

Preporuke

Vučić je rekao da europski dužnosnici nisu donijeli rezoluciju već preporuke. Vučić je osudio medije koji su prenijeli da se među tim preporukama nalazi i ona prema kojoj se od Srbije i Kosova zahtijeva međusobno priznanje.

“Ako je zahtjev 79 posto dužnosnika EU parlamenta taj da priznamo neovisnost Kosova, i da je to najvažnija preporuka, to samo potvrđuje moje riječi da ako uvedemo sankcije Rusiji, sutra bi nas potapšali po ramenu, a već prekosutra pojavila bi se nova rezolucija o potrebi priznavanja Kosova”, kazao je predsjednik Srbije.

“Besposlen pop i jariće krsti”

Vučić je izjavio da je sinoć 20 minuta prije ponoći razgovarao s Bruxellesom te da je reagirao na svako slovo.

“Nisam se posebno uznemirio zbog njihovih preporuka, besposlen pop i jariće krsti kako se kaže u narodu. Hvala im za tu veliku brigu, ali nismo zainteresirani za međusobno priznanje s Prištinom”, rekao je Vučić i ponovno naglasio da nije riječ o rezoluciji.

“Važnija je suština teksta, nisu samo u pitanju sankcije Rusiji. Preskočili su pročitati cijeloj naciji da moramo priznati nezavisno Kosovo pa ja pitam sve te ljude koji govore o dobronamjernosti EU parlamenta, što ste to sakrili? Što ne obavijestimo narod što sve traže od nas?

A to što traže mnogo je teže nego da uvodimo sankcije – to što od nas traže je međusobno priznanje. A što da to krijemo od ljudi? To krije dio političke i medijske javnosti jer bi ljudima bilo jasno što ti dužnosnici stvarno žele u Srbiji i onda bi bolje razumjeli poziciju Srbije. Nastavit ćemo slušati što nam govore, a odluke ćemo donositi uz poštivanje našeg naroda”, rekao je Vučić.

Registarske tablice na Kosovu

Vučić je govorio i o kosovskim Srbima pa rekao da se oni neće vraćati u institucije dok ne bude osnovana Zajednica srpskih općina.

To je njihov prvi uvjet, a drugi je da ne bude kažnjavanja oko promjene registarskih oznaka. Vučić tvrdi da obnova KM tablica ide normalno. Vučić kaže da KM tablice na Kosovu “ostaju i opstaju” te da nigdje ne postoji nikakva obaveza po tom pitanju.

Govoreći o situaciji na sjeveru Kosova Vučić je ocijenio da je situacija kod Srba na Kosovu “uzavrela”. “Ljudi su siti terora prištinskih vlasti. Ovo nije za političke svađe, to je nešto što i mene brine. Srbi su siti ucjenjivanja, šikaniranja i ne žele biti nacionalna manjina”, rekao je Vučić.

