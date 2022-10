Podijeli:







Izvor: REUTERS/Bernadett Szabo/ilustracija

Bivši potpredsjednik vlade Republike Srbije Žarko Korać gostovao je u Newsroomu i komentirao podijeljenost Srbije između Rusije i EU.

“Vučić je izvještaj Europske komisije brzo apsorbirao. Inače, u njemu se kritiziraju kontrola medija, stanje pravosuđa i slično. Samo je čovjek poput njega mogao reći da je izvještaj dobar. Zapravo je rekao da Srbija nazaduje”, rekao je.

Kako navodi, Vučić ima toliku kontrolu nad medijima da je nekome iz Hrvatske to teško zamisliti. “On kontrolira tabloide, TV postaje i ostale medije. Tu je na snazi proruska propaganda. Putin se prikazuje kao heroj, veliča se rusko oružje i slično. Nikada Srbija nije imala ovako visok dio populacije koji je proruski”, rekao je.

“On je balansirao između EU i Rusije, a rat u Ukrajini je to onemogućio. To je neodrživa pozicija, ali pravi se da je sve u redu. On je s tim proruskim stavom izoliran u Europi. Čak je i Švicarska, koja je uvijek bila neutralna, uvela sankcije Rusiji”, rekao je.

Kaže da premijerka Srbije Ana Brnabić samo čeka da ponovo bude izabrana. “Ona govori ono što mora. Osjećam se jako loše jer je situacija u Ukrajini dovela Europu u krizu. Žalosno je da smo ovako izolirani, osim ako uzmemo Milorada Dodika. Vučić vodi politiku koja mu je bliska idejno. To je antieuropska politika. Srbija u ovom trenutku nema kuda dalje ići s ovakvom politkom”, rekao je.

“Vučić zna što je ruski zagrljaj. Nemaju ni Rusi baš previše povjerenja u njega. Neće ići predaleko, jer to bi značilo prekid svih ostalih veza u Europi. Ljudi često kažu da ‘tko sjedi na dvije stolice, obično propadne’. Danas, kada je Europa jedinstvena, Srbija je potpuno izolirana”, rekao je.