Zašto se Vučić javnosti obraća uglavnom u večernjim satima?

Tijekom vladanja Aleksandra Vučića u Srbiji utvrđeno je da se njegova obraćanja javnosti, koja se najavljuje kao ona u kojima će priopćiti važnu vijest, uglavnom događaju u večernjim satima, piše Danas.rs.

Posljednje se dogodilo u utorak, a s Vučićem je bila i premijerka Srbije Ana Brnabić. Osim o glavnoj temi, organizaciji EXPO-a 2027 u Beogradu, bilo je riječi i o pismu 56 stranih parlamentaraca i članku u njemačkom listu Spiegel pod naslovom “Lutkar iz Beograda”, koji se odnosi na Vučića, ali i o inflaciji i izborima u Beogradu.

Upitani o tome zašto se ova obraćanja srpskog predsjednika mahom održavaju u večernjim satima, sugovornici Danasa kažu da je to prije svega jer je tada pred ekranima najveći broj građana te zato što se njegove izjave kasnije mogu prenositi u središnjim informativnim emisijama.

Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokraciju (CESID), kaže da je bit svih medijskih nastupa da poruka stigne do željene ciljne skupine te da se u skladu s tim biraju vrijeme i kanal. “Bit svih medijskih nastupa je da poruka dođe do ciljne skupine kojoj se obraćate, a prema tome birate vrijeme i kanale. Vučić se uvijek obraća mainstreamu jer i stranka i on imaju ‘catch all’ pristup”, navodi.

Klačar navodi četiri razloga zbog kojih se odlučuje za večernje termine obraćanja. “Prije svega, to je udarni termin za TV, udarni termin. Također, ljudi su tada obično kod kuće, u dnevnoj sobi, gledaju televiziju. Osim toga, materijali s konferencija za novinare dospijevaju u središnje informativne emisije ili mogu ići u izravne prijenose. Portali to prenose uživo pa se poruka multiplicira jer ljudi istovremeno koriste mreže i gledaju TV”, objašnjava Klačar.

Novinar televizije Nova S Željko Veljković, koji često prati Vučićeva obraćanja, navodi da se ona mogu održati kad god Vučić želi, a ako su, kao ovog utorka, u 18 sati, cilj je da budu emitirana u svim središnjim informativnim emisijama.

“Predsjednik se predstavlja kao svemoćna institucija, kao neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rješava sve. Zato nam ni jedna druga institucija ne treba. Ta jedina institucija može se pojaviti kad god hoće jer on nema radno vrijeme, niti, ponekad, spava, kao ostali ljudi. Vrijeme i način ukazivanja ovise isključivo o potrebama održavanja rejtinga. Ako je u 18 sati, kao ovog utorka, cilj su sve središnje večernje emisije jer želi da svi čuju što on ima za reći”, smatra novinar dodajući da ono što Vučić želi da svi čuju nije isto kao ono o čemu najduže govori u svom obraćanju. U utorak je, npr., najduže govorio o trošenju novca koji Srbija nema za EXPO 2027.

“Ključna tema krije se u naručenim pitanjima medija koje uređuje, ovaj put su to bili članak u Spiegelu i pismo stranih parlamentaraca o Kosovu”, upozorav Veljković. Obraćanjem u večernjim satima dobiva, kako kaže novinar Nove S, instant prostor u svim središnjim vijestima, a onda u sutrašnjem jutarnjem programu analize onoga što je rekao.

“U medijima koje on uređuje naći će se tumači njegovih mudrih misli, da nam objasne koliko smo sretni što imamo takvog predsjednika, u neovisnim medijima oni koji pokušavaju sagledati posljedice svega što je sinoć izrečeno, što se ponekad mjere milijunima i milijardama, a ponekad se ne mogu izmjeriti jer je posijana mržnja nemjerljiva. Od svih rekorda koje je predsjednik naumio srušiti, sigurno je oborio jedan. Svi predsjednici i premijeri u novijoj ili sveukupnoj povijesti Srbije nisu zajedno toliko i tako temeljito gazili medije, pretvarajući ih u oruđe za samopromociju i uništavajući svaku naznaku slobodoumlja. A svi oni zajedno nisu imali ovoliko javnih obraćanja, bilo u broju, bilo u minutama“, kaže Veljković.

