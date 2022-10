Žigmanov: Usmjereni smo na nastavak integracije Hrvata u srbijansko društvo

Podijeli:







Izvor: N1

Za svaku je zajednicu od presudne važnosti da bude u prilici biti dionikom u državnoj vlasti. Hrvati u Srbiji sada to jesu, kazao je u razgovoru za nedjeljni Večernji list vođa Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov.

Vojvođanski Hrvat Tomislav Žigmanov novi je srbijanski ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Na pitanje kakva je reakcija Hrvata u Srbiji na ponudu da uđete u vladu i vjeruju li Hrvati da su Vučićeve namjere iskrene, kazao je da su u velikoj većini reakcije izuzetno pozitivne.

Morate znati kako je riječ o nesvakidašnjem događaju – prvi put nakon 1990-ih godina politički predstavnik hrvatske zajednice nalazi se na dužnosti u najvišoj razini izvršne vlasti u Republici Srbiji, postavši ministrom.

Naša, pak, očekivanja usmjerena su na nastavak integracije Hrvata u srbijansko društvo, rješavanje izazova s kojima se suočavamo te da damo svoj prinos normalizaciji odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Sada će to biti neusporedivo lakše i jednostavnije, jer smo u prilici djelovati unutar, kako se to kaže, institucija sistema.

Na pitanje što je najpotrebnije Hrvatima u Srbiji Žigmanov je kazao da je to snažnije uključivanje u procese donošenja odluka. To jest što smo postali jače zastupljeni u institucijama u kojima se odlučuje te ćemo tako izravnije moći utjecati na rješavanje naših problema s ciljem da se osiguraju perspektive opstanka Hrvata u Vojvodini, to jest Republici Srbiji.

U razgovoru s novinarkom Večernjeg lista Suzanom Lepan Štefančić Žigmanov je rekao i da će se osobno zalagati da se otvorena pitanja između Hrvatske i Srbije počnu rješavati i da se krene u normalizaciju odnosa.