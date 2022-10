Novi uspjeh Meghan Markle, njezin podcast nominiran za prestižnu nagradu

Podijeli:







Ilustracija

Meghan Markle ima razloga za slavlje. Njezin podcast 'Archetypes' nominiran je za People's Choice Award.

Podcast je nominiran u kategoriji pop podcasta godine, što i ne čudi ukoliko u obzir uzmemo koliku medijsku pozornost projekt uživa. Ugostio je mega popularne Paris Hilton, Serenu Williams i Mariah Carey, ali i Issu Rae i Ziwe s kojima je Meghan razgovarala o medijskoj slici ‘ljute crne žene’. Svaki podcast tematski obrađuje problem s kojim se publika može povezati pa je iznimno zanimljiv i privlači velik broj slušatelja.

Osim razgovora s popularnim gostima, Meghan često ispriča i neku crticu iz vlastitog života. Takve priče slušateljima daju uvid u život članova kraljevske obitelji iz druge perspektive. Također, vojvotkinja je otkrila kako je njoj bilo promijeniti svoju karijeru zbog ljubavi, ali i kako je promijenila mišljenje o vlastitoj rasi kada je počela izlaziti s princem Harryjem. Otkrila je ponešto i o svojim kompleksima s kojima se suočavala ambicioznošću, prenosi tportal.

Dodjela nagrada će se održati 6. prosinca, a u konkurenciji su podcasti ‘Conan O’Brien Needs A Friend’, ‘Not Skinny But Not Fat’, ‘SmartLess’ i ‘Why Won’t You Date Me?’.

