SDP-ov zastupnik EP-a, Tonino Picula, gostovao je u Strasbourgu u N1 studiju kod Igora Bobića gdje se osvrnuo na parlamentarne izbore, ali i na predstojeće EU izbore.

Picula navodi kako je bilo situacija kada je s ostalim kolegama iz Hrvatske nastupao zajedno jer postoji jasan nacionalni interes. “Jedan od takvih je i da naši susjedi u što skorije vrijeme postanu članice EU-a. Rekao sam da će naša tranzicija završiti kada sa svih strana budemo okruženi članicama EU-a”, rekao je.

O posljednjem mjestu na SDP-ovoj listi kaže da ima velike šanse. “Pozicija ovisi o unutar stranačkim relacijama. Ja sam računao da ću biti od bolje pozicije od ponuđene, to je bila 4. i dogovorio sam se da budem na 12. mjestu i to je izgledna pozicija zbog iskustva kojeg imam. I prije sam bio na raznim pozicijama, i 1. i 5., i svaki put je odlučivala volja građana, a ne stranačkog vodstva. na prošlim izborima sam osvojio najviše glasova, a držim i srebrnu medalju na izborima prije”, dodao je.

Ranije je rekao da se SDP izlaže riziku sa Zoranom Milanovićem i da se to nije isplatilo. “Milanović je ostao u zoni komfora, a jednino tko je išao na rizik su SDP-ovci. Rezultat je gotov isti kao prije četiri godine i situacija je neizvjesna i to mijenja neizvjesnost kako će se formirati iduća većina. HDZ kao relativni pobjednik izbora ima pravo prvo-otkupa jer ima najviše argumenata. Rijeke pravde nisu u takvoj poziciji i ne treba biti optimističan”, istaknuo je.

“Od početka sam zagovarao strategiju da se gradi na Markovim trgu, odnosno na temelju onog uspjelog skupa nezadovoljnih građana kojeg su artikulirale oporbene stranke. Nakon toga je došlo do preliminarnog i širokog dogovora i u tom trenutku je SDP mogao napraviti jednu vrstu dogovora koji bi bio širok za uspjeh na izborima. Aktivacija Milanovića je djelovala mobilizirajuće, ali ne samo na jednoj strani jer pokazalo se i da kod većeg izlaska na izbore nije došlo do promjene vlasti”, naveo je.

“Ja sam više bio za to da se ide s predsjednikom stranke za mandatara nego da se ide s ovom vrstom političke turbulencije koja je i odbila od SDP-a jedan broj građana i partnera. Uvjeren sam da bi u toj kombinaciji HDZ dobio manje”, rekao je.

Ne razmišlja o budućnosti Milanovića, ali kaže da mu je stalo do budućnosti SDP. “Ciklus izbora nije završen, on završava kada se formira vlada. Nisam siguran da će Plenkoviću to ići glatko kao 2020. iako su najveće šanse da dođe do općeg pomaka prema desnici. U tom se procesu SDP mora moći konsolidirati i biti stožerna stranka ljevice i dobra prilika je 9. lipnja na EU izborima”, dodao je.

“Došlo je do mnogih odstupanja u stavovima u SDP-u, a mislim da će tako doći i do odstupanja od ideje koalicije s DP-om jer mislim da koalicija sa svim i svakim nije produktivna. Argument o svi su protiv HDZ-a nije dovoljno ozbiljan za formacije koje moraju napraviti ozbiljan posao. Borba protiv korupcije ne može biti ljepilo za sve političke razlike i ne vjerujem da se svi trebamo okupiti na okup za ime jednog cilja i onda će se dogoditi – što”, pitao se Picula.

“Nemojte zaboraviti na jedan detalj, a to je da se 20 dana od kraja izbora mora konstituirati Sabor i to će biti jedan stres-test za neke političke takmace i vidjet ćemo postoji li većina za izbor predsjednika Sabora, ali vidjeti ćemo kako su evoluirali odnosi nakon parlamentarnih izbora”, naveo je.

Dodao je da sada ne treba inzistirati na ostavci Grbina jer SDP ima procedure kada se saziva izborni kongres. “Ja nikada stranci nisam okretao leđa, bio sam tu kada smo bili i na 5 posto. SDP-u ću pomoći, a u kojoj prilici vidjet ćemo”, odgovorio je na pitanje hoće li se kandidirati na mjesto predsjednika stranke.

Rekao je da nikada nije bio u fan-klubu Zorana Milanovića i da “ako ne dođe do promjena u Banskim dvorima onda mora doći do promjene na Pantovčaku”.

