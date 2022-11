Slavni glumac na snimanju serije saznao da mu prijeti Alzheimerova bolest

Podijeli:







Izvor: AFP

Glumac Chris Hemsworth tijekom snimanja jedne epizode serije Limitless saznao je da zbog kombinacije gena ima skoro 10 puta veću šansu da dobije Alzheimerovu bolest.

Zvijezda Thora u jednoj epizodi serije Limitless, koja ga prikazuje kako istražuje načine produžavanja života i borbe protiv starenja, saznala je da ima dvije kopije gena APOE4, po jednu od svakog od svojih roditelja, što znači da ima povećanu predispoziciju za razvoj Alzheimerove bolesti.

“Uzeli su sve moje krvne nalaze i napravili gomilu testova, a plan je bio da mi pred kamerom kažu sve rezultate i onda razgovaraju o tome kako mogu poboljšati stvari”, rekao je Hemsworth za Vanity Fair.

“Peter Attia, koji je doktor za dugovječnost u toj epizodi i koji nadgleda velik dio serije, nazvao je kreatora Darrena i rekao: ‘Ne želim mu to reći pred kamerama. Moramo obaviti izvanredni razgovor i vidjeti želi li on uopće da ovo bude u seriji.’ Bilo je prilično šokantno jer me nazvao i rekao mi”, ispričao je glumac.

Šest smrtonosnih testova

Nakon što je saznao vijest, Hemsworth je rekao da je “imao gomilu pitanja”, a kasnije je dodao da zapravo nije znao što misliti te da se pitao treba li se brinuti. Također je rekao da je serija tada “postala još relevantnija i važnija za njega, čak i dirljivija nego što je ikad mislio da će biti”, dodajući da APOE4 nije preddeterministički gen, ali je jaka indikacija.

VEZANA VIJEST Otkrivena neočekivana povezanost kopanja nosa i Alzheimerove bolesti

“Prije deset godina mislim da se to više smatralo determinantom”, rekao je slavni glumac. Nova informacija, za koju je Hemsworth rekao da čini “osam do 10 puta veću vjerojatnost” da će na kraju razviti Alzheimerovu bolest, prirodno ga je navela da razmisli o smrti i vlastitoj smrtnosti.

U seriji Hemsworth je kroz niz izazova istraživao granice svog tijela i uma, što je uključivalo ronjenje u hladnoj arktičkoj vodi, preživljavanje u divljini bez pomoći karte i GPS-a i penjanje po užetu na visini od 30 metara. Limitless ima šest epizoda u kojima je glumac pomicao svoje granice kroz šest smrtonosnih testova nastojeći otkriti kako živjeti dugo i zdravo, piše Index.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.