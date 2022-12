Život i karijera Mariah Carey objavljeni u stripu

Podijeli :

Izvor: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Američka pjevačica Mariah Carey dobila je strip koji pripovijeda njezin život i karijeru, objavio je Tidalwave Comics.

Strip posvećen američkoj pjevačici i glumici objavljen je u seriji “Female Force” (Ženska snaga) u kojoj se prikazuju životi uspješnih žena u područjima njihova rada.

Na 22 stranice strip pripovijeda djetinjstvo Mariah Carey i njezin put do slave.

Izdavač Darren G. Davis objasnio je zbog čega je strip o Mariah Carey objavljen upravo sada. “Njezina priča nadahnjuje i zato je predblagdansko vrijeme pravi trenutak da se u trgovinama nađe strip posvećen “Kraljici Božića” čiji se hit iz 1994. godine “All I Want for Christmas Is You” (Za Božić želim samo tebe), 25 godina redovito emitira na radijskim stanicama u vrijeme adventa.

U seriji “Ženska snaga” svoje su stripove dobile superzvijezde country glazbe, pjevačice Dolly Parton i Loretta Lynn, te pjevačice Barbra Streisand i Stevie Nicks.

Strip o Mariah Carey u tvrdom ili mekom uvezu dostupan je od srijede 7. prosinca.

