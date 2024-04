Ivan Račan: SDP predstavnike manjina nije ni zvao, nismo računali na većinu s njima

Podijeli :

Član predsjedništva SDP-a Ivan Račan u N1 Novom danu sa Sandrom Križanec komentirao je pokušaje kreiranja nove vlade i odmah u startu otkrio zanimljiv detalj oko pregovora s predstavnicima nacionalnih manjina.

Naime, manjinci su javno podržali Gordana Jandrokovića kao predsjednika Sabora.

“Mi manjine nismo niti zvali”, izjavio je Račan.

Objasnio je potom malo detaljnije o čemu se radi.

Račan: “Bilo bi divno i krasno da Grbin ima ogroman rejting i da je omiljen, ali igramo s kartama koje imamo”

“Zvali smo političke stranke, oporbu iz prošlog mandata, koja je bila vrlo jasno protiv lex AP-a i imenovanja Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Mi smo pozvali tu oporbu na formiranju saborske većine s te dvije temeljne stvari koje treba napraviti. Manjine su bile i za ograničavanje slobode medija i Turudića pa nismo očekivali s njima formirati većinu”, kazao je Račan.

Ipak, Rijeke pravde ne odustaju od mogućnosti formiranja većine. Samo, kako to bez manjina?

Prvi korak – Sabor

“U ovom trenutku se radi o prvom koraku, a to je formiranje Sabora, temeljem onoga što su pričali do jučer. Sve nakon je stvar pregovora i razgovora.”

U Domovinskom pokretu, spekulira se, došlo je do raskola i navodno bi ljevica mogla podržati Ivana Penavu kao predsjednika Sabora.

“Koliko sam shvatio, to je prijedlog Mosta i u ovom trenutku mogu reći da mi se to ne čini realnim. Nije realno da predsjednika Sabora dođe iz redova opcije koja ima triput manje zastupnika od SDP-a. To je moj osjećaj u ovom trenutku, ali nemam drugih informacija. Što se sve može dogoditi nakon razgovora, vidjet ćemo.”

Pregovori se odvijaju, ali o njima se ništa ne zna u javnosti. Ili se znaju samo glasine…

“Mi smo jasno rekli da nećemo javno govoriti o sadržajima onoga iza zatvorenih vrata.”

Hoće li doći do promjena u vrhu SDP-a ako ne uspiju pregovori?

Piletić: Najavljivali su Milanovića kao njihovog nositelja liste, a danas ga se javno odriču

Hoće li otići Grbin?

“Sigurno će doći do različitih promjena, ali tko će otići i tko neće, ne mogu suditi. Najatraktivnije pitanje je hoće li Peđa Grbin ostati predsjednik, a to će odlučiti on. Ima argumenata za ili protiv.”

Prisjetio se potom da je prije tri godine bilo navoda da je SDP gotov kao stranka, a prije dvije godine na oko 14 posto podrške prema anketama.

“I tad se govorilo da Grbin mora otići, a ako gledamo sve skupa, onda sad imamo nevjerojatan rezultat.”

Dugo je u stranci pa njegov pogled na SDP ima težinu. Konstantno se provodi svojevrsna katarza i konstantno imaju unutarnje probleme, što stranku sputava u političkoj borbi s konkurentima. A sve izlazi van…

UŽIVO Hoće li Sabor voditi Penava ili Jandroković? Nova opcija u pregovorima o Vladi: Penava bi s oporbom mogao postati predsjednik Sabora?

“Anonimno, nažalost. To je realnost ovog vremena. Sve što se događalo oko odlaska dijela ljudi iz stranke je rezultat procesa koji je trajao više od desetljeća, zato se nije mogao riješiti preko noći. Jedan moj kolega je na unutarstranačkoj raspravi rekao da je gen samouništenja ušao u SDP. Međutim, mislim da smo te okolnosti u najvećoj mjeri nadišli, da pronalazimo novi put i da smo dobili veliku podršku građana. Nažalost, još ima ljudi koji anonimno puštaju neke stvari van. Ne znam koja je korist, ali to postoji. Nije problem kad netko nastupi imenom i prezimenom, to je legitimno, ali kad netko kontinuirano nastupa nasuprot stranke, to je problem. Moramo naći način kako to ne imati u budućnosti.”

“Milanović se izložio”

“Neke ljude u Socijaldemokratima i dalje smatram prijateljima, neke ne. Međutim, mislim da za njih tamo više nema političke budućnosti. Hoće li se neki od njih vratiti u SDP, vidjet ćemo”, komentirao je Račan pa komentirao predsjednika Zorana Milanovića:

“Izložio se i sebe postavio kao osobu koja može formirati koaliciju, kako je to nazvao, nacionalnog spasa. Realnost je da nismo dobili dovoljno mandata da bi to bilo realno. On sam je to rezimirao i povukao ručnu. Postoji puno spekulacija o tome da su mu izgledi za drugi mandat smanjeni, ali do predsjedničkih izbora je još puno i o tome puno ovisi. Na neki način, ovim rezultatom i izborima je završena ta neka veza Milanovića i SDP-a, koja je trajala u dužem vremenu. Ta priča je time gotova…”

Na kraju, izjavio je da na europskim izborima očekuje više od tri mandata, ali da bi s njima bio zadovoljan prije samo dva mjeseca…

“Bojim se, ovi europski izbori neće dati odgovor na to kamo ide Europska unija. Što se Hrvatske tiče, ona je od EU-a dobila sigurnost i stabilnost. No, nismo u njoj da bismo lovili mrvice, da bi pojedinci ispunjivali svoje interese. Što možemo napraviti bolje? Što napraviti da se naši ljudi vrate u Hrvatsku? To bi bila divna tema, a ne to tko će dobiti koliko mandata”, zaključio je Ivan Račan.

