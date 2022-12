Messi je pehar podigao ogrnut crnim plaštem. Evo o čemu se radi

U dramatičnoj utakmici finala, Argentina je postala svjetski prvak, a Lionel Messi konačno je podignuo pehar koji je kruna njegove bogate karijere.

Nakon odigrane utakmice, Messi je proglašen i najboljim igračem SP-a u Kataru.

Šef FIFA-e je Messiju uručio pehar svjetskog prvaka i ogrnuo ga crnim plaštem.

Iako se na društvenim mrežama javljaju brojne teorije o čemu se radi, odgovor je prilično jednostavan.

Riječ je o tradicionalnom ogrtaču bogatih Katarana koji se nosi ogrnut preko odjeće, a zove se bisht.

They’re putting a cloak on Messi yeah????? Naaaaaah I’m in love with this World Cup pic.twitter.com/LfIT7lQQdS