Trener doživio moždani udar usred utakmice: Svi na stadionu ostali u šoku

Publika i svi akteri na stadionu u SAD-u ostali su u šoku kada je tijekom utakmice američkog nogometa između sveučilišnih momčadi Michigana i Indiane pomoćni trener pao na tlo i ostao nepomičan.

Pomoćni trener Michigan Wolverinesa Mike Hart doživio je mogući moždani udar usred utakmice i hitno je prebačen u bolnicu.

Pozlilo mu je na klupi, a kada su shvatili da je situacija ozbiljna, brzo su stigli liječnici koji su ga vozilom hitne pomoći iznijeli s terena, a potom i odvezli u bolnicu.

Ostat će u bolnici na dodatnim pretragama. Mike je tvrd tip. Svi smo uz njega i dobit će najbolju moguću njegu. “Njegovo zdravlje je trenutno najvažnije”, rekao je trener Michigana Jim Harbaugh.

Igrači američkog nogometa podložni su moždanim udarima zbog nasilnih udaraca koje primaju tijekom karijere, a niz preuranjenih smrti bivših igrača povezan je s nasilnim udarcima koje su primili.

Michigan running backs coach Mike Hart was carted off the field during the team's game vs. Indiana. pic.twitter.com/SYT2TVq5pp