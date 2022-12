Zbog Fifine odluke mnogi navijači su ostali u nevjerici

Podijeli :

Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić proglašen je igračem utakmice 3. kola F skupine SP-a u Katru protiv Belgije.

Modriću je to druga nagrada ‘Player of the Match’ na turniru u Dohi.

Igračem utakmice je proglašen i nakon ogleda protiv Maroka, dok je nagradu nakon susreta protiv Kanade dobio Andrej Kramarić.

Osim hrvatskog kapetana dva puta nagradu za igrača utakmice na dosadašnjem dijelu World Cupa dobili su Francuz Kylan Mbappe, te Amerikanac Christian Pulišić.

Napadača PSG-a je bio igrač utakmice u francuskoj pobjedi protiv Australije (4:1), te trijumfu protiv Danske (2:1).

Pulisic je proglašen najboljim nakon američkog remija protiv Engleske (0:0), te pobjede protiv Irana (1:0).

Unatoč dobroj izvedbi Modrića, mnogi navijači su u nevjerici jer smatraju da je nagradu za igrača utakmice trebao dobiti Joško Gvardiol koji je vjerojatno odigrao utakmicu života.

Joško Gvardiol's game by numbers vs. Belgium:



95% pass accuracy

76 touches

9 clearances (most)

8 x possession won

6 x possession won def ⅓

6 passes into final ⅓

3 duels won

2 tackles made

1 take-on completed

1 chance created

1 clean sheet

0 x dribbled past



20 years old. 🥶 pic.twitter.com/133ct3AZor — Squawka (@Squawka) December 1, 2022