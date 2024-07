Analitičar: “Sve je izglednije da će Biden odustati. Na to bi mogla utjecati jedna skupina”

Podijeli :

Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Čitav predsjednički mandat Joea Bidena obilježili su njegovi verbalni i neverbalni gafovi. Ispočetka su ti ispadi nerijetko zabavljali i američku i svjetsku javnost.

No, kako se približavaju izbori na koje bi 81-godišnji Joe Biden trebao ići po drugi mandat predsjednika SAD-a, njegovi gafovi sve su brojniji i sve manje zabavni. Barem njegovim pristašama i glasačima, a naročito članovima Demokratske stranke.

Obama i Pelosi zabrinuti zbog Bidena

Bidenovi lapsusi i zamuckivanja, povremena odsutnost i dezorijentiranost naročito su došli do izražaja u najgorem trenutku – koncem lipnja, u CNN-ovoj televizijskoj debati s Donaldom Trumpom koji se, iako tek tri godine mlađi od Bidena, doima kudikamo prisebnijim, fokusiranijim i borbenijim. Čak je i sam Biden nakon te debate priznao da je to bila “loša noć”, ali i poručio da ostaje u izbornoj utrci jer ne vidi boljeg kandidata naspram Trumpu.

Biden gubi podršku, kruže imena mogućih kandidata

Američki su mediji potom javljali da Biden naglo gubi podršku u redovima Demokratske stranke i da sve više članova traži da ga zamijeni netko drugi. Spominju se aktualna potpredsjednica Kamala Harris, bivša prva dama Michelle Obama, guvernerka Michigana Gretchen Whitmer, guverner Kalifornije Gavin Newsom, aktualni ministar prometa Pete Buttigieg…

Bijela kuća demantirala navode: Biden se ne liječi od Parkinsonove bolesti

Situacija je postala još gora na ovotjednom samitu NATO-a u Washingtonu. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Biden je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog predstavio kao – Vladimira Putina. Trebalo mu je, doduše, tek nekoliko sekundi da se ispravi. Potom je i svoju potpredsjednicu Kamalu Harris najavio kao – Donalda Trumpa.

Donekle sretna okolnost po Bidena i demokrate jest što do američkih predsjedničkih izbora ima još dosta vremena – održavaju se 5. studenoga – i što Nacionalna konvencija Demokratske stranke, koja bi trebala potvrditi Bidenovu kandidaturu, još nije održana.

“Presudan utjecaj mogli bi imati donatori”

Je li nakon zadnjih gafova dozreo trenutak da Biden odustane od kandidature ili da ga demokrati na to nagovore, možda i prisile, te koliko se to čini izvjesnim – pitali smo vanjskopolitičkog analitičara Božu Kovačevića.

“Evidentno je da pritisak na Bidena postoji, s tim da i oni demokrati koji su mu dosad javno iskazivali lojalnost, sada ga već otvoreno pozivaju da se predomisli. Čini mi se da postoje izgledi da se to dogodi”, kazao je Kovačević.

Pritom napominje da bi jedna skupina mogla imati presudnu ulogu u donošenju takve odluke. Biden je tu skupinu već umirivao tvrdnjama da je spreman za izbornu utrku.

Više od polovice demokrata želi da se Biden povuče iz utrke za Bijelu kuću

“Presudan utjecaj najvjerojatnije će imati donatori Bidenove kampanje, odnosno izostanak njihovih donacija ako Biden ostane kandidat”, smatra Kovačević.

“Ako među delegatima konvencije Demokratske stranke ne postoji jasno formirana većina u korist jednog od potencijalnih kandidata, to može dovesti do neugodnih rasprava i do toga da će protukandidati nastojati jedni druge eliminirati iz utrke. A to na koncu može rezultirati nepovoljnom slikom o njima”, dodao je.

“Demokrati suočeni s visokom vjerojatnošću poraza”

No, to je tek jedan problem, napominje.

“Drugi problem je hoće li u razdoblju od konvencije Demokratske stranke do izbora biti dovoljno vremena da neki kandidat, koji god to bio, postane dovoljno prezentan američkoj javnosti. I treći problem je pitanje donatora. Uopće nije sigurno bi li oni koji su dosad bili spremni financirati Bidena, prihvatili financirati eventualnog novog kandidata. Možda oni preferiraju nekoga koga konvencija ne bi potvrdila? Ukratko, otvara se niz problema i povećava vjerojatnost da demokratski kandidat ne pobijedi na izborima”, kaže Kovačević.

U recentnima anketama Trump povećava prednost pred Bidenom i čini se da mu odgovaraju obje mogućnosti – i da Biden ostane kandidat i da ga zamijeni netko drugi.

“Trump to neprestano i ističe. On je osigurao nominaciju Republikanske stranke, a demokrati to nisu učinili na vrijeme. Imajući u vidu Bidenovu dob, upravo je nevjerojatno da nakon prošlih izbora nisu osjetili potrebu naći novog kandidata. Činjenica da to nisu učinili na vrijeme, sada ih suočava s vrlo visokom vjerojatnošću poraza na izborima”, zaključuje Kovačević.

Božo Kovačević: Ako Biden odustane moglo bi doći do velikog cirkusa, a možda i do velikih iznenađenja

Harris bi bila logično rješenje, ali…

Ako Biden odustane, najlogičnie bi rješenje bilo da kandidatkinja Demokratske stranke bude potpredsjednica Kamala Harris. No ona se, usprkos velikim očekivanjima, tijekom mandata nije dovoljno prometnula u snažnu političarku.

“Ona bi u normalnim okolnostima imala prednost pred drugima, ali dosad se nije profilirala kao autonomna politička osoba. Njezin status u javnosti ne može se usporediti sa statusom kakav je svojedobno imao Al Gore kao potpredsjednik u mandatu Billa Clintona ili sa statusom kakav je Biden imao kao Obamin potpredsjednik. Jedna od mogućnosti je da Biden ostane kandidat pa ako pobijedi, da se povuče s dužnosti i da ga Harris naslijedi. Međutim, ne vjerujem da je takav rasplet izgledan”, rekao je Kovačević.

