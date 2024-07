Sve više demokrata traži od Bidena da odustane: “S obzirom na debatu, ne vjerujem da može pobijediti”

Podijeli :

Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Sve veći broj demokrata u američkom Kongresu poziva svoga kandidata, predsjednika Joea Bidena da odustane od reizbora nakon što je on odlučno odbacio pozive da se povuče iz predsjedničke utrke protiv republikanskog protivnika Donalda Trumpa.

Član Demokratskog nacionalnog odbora Alan Clendenin iz Floride u nedjelju je rekao da bi se Biden trebao povući kao predsjednički kandidat Demokratske stranke i dopustiti potpredsjednici Kamali Harris da preuzme tu ulogu.

Biden se ne želi povući: “Najbolji sam demokratski kandidat da spriječim Trumpa da se vrati u Bijelu kuću” Biden: Bila je to loša noć, ostajem u utrci

“Joea Bidena povjesničari će pamtiti kao jednog od najboljih predsjednika u američkoj povijesti, no radi se o izborima za sljedeće četiri godine, a ne za posljednje tri i pol”, napisao je Clendenin na platformi X.

Evo popisa zastupnika koji su javno pozvali Bidena da odustane od kandidature:

Zastupnik Lloyd Dogget, član Zastupničkog doma iz Teksasa, prvi je demokrat iz Kongresa koji je pozvao Bidena da odstupi.

“Predsjednik Biden i dalje znatno zaostaje za demokratskim senatorima u ključnim državama, a u većini anketa zaostaje i za Donaldom Trumpom. Nadao sam se da će rasprava dati neki zamah i omogućiti da se to promijeni, ali nije”, kazao je Doggett.

Zastupnik Raul Grijalva, koji predstavlja okrug južne Arizone uz granicu s Meksikom, je za New York Times kazao kako smatra da vrijeme da Biden završi svoju kampanju. “Ako on bude kandidat podržat ću ga, no mislim da je ovo prilika da kandidata potražimo drugdje.”

Zastupnik Seth Moulton je pohvalio Bidenovu dosadašnju službu zemlji, ali ga je istodobno pozvao da slijedi “stope Georgea Washingtona i odstupi kako bi se Donaldu Trumpu suprotstavili i protiv njega se pobunili novi čelnici”, rekao je za lokalni radio demokrat koji predstavlja distrikt Massachusetts.

Zastupnik Mike Quigley umjereni je demokrat iz Illinoisa koji je za MSNBC rekao da se Biden mora povući i “dopustiti nekom drugom da obavi posao” ili će riskirati “potpunu katastrofu”.

Zastupnica Angie Craig, čiji se okrug u Minnesoti smatra najvažnijim kada je posrijedi pobjeda nad republikancima u studenom, prva je dužnosnica iz toga iznimno važnog okruga koja je pozvala Bidena da odstupi.

“S obzirom na ono što sam vidjela i čula od predsjednika na prošlotjednoj debati u Atlanti, ali i s obzirom na izostanak snažnog odgovora samog predsjednika nakon te debate ne vjerujem da aktualni predsjednik može učinkovito voditi kampanju i pobijediti Donalda Trumpa”, rekla je Craig.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Voditeljica Rodnih studija o reakcijama političara: To su nepromišljene i politički neinteligentne izajve Nakon toplinskog vala slijedi nagla promjena vremena, evo kad se očekuje prodor hladne fronte