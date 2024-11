Snježna fronta nad Austrijom: Pola metra snijega, temperature padaju do minus 19 stupnjeva

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

U velikim dijelovima Austrije pao je snijeg. Jaka hladna fronta nije donijela samo kišu i olujne vjetrove, već i obilje snijega, čak i u nižim predjelima. Očekuju se značajne količine svježeg snijega, osobito u Alpama.

Austrija je jutro dočekala pod hladnom frontom koja, ne samo da je donijela kišu i snijeg, već je uzrokovala i olujno nevrijeme, piše Fenix magazin.

U Vorarlbergu, Sjevernom Tirolu i južnoj Koruškoj ima do 50 centimetara snijega. U petak navečer u Beču, Donjoj Austriji i Gradišću također mogu pasti manje količine snijega.

Hladni šok

Ekstremne temperature očekuju se u visokim alpskim predjelima, posebno u Brunnenkogelu u Tirolu (3.400 metara nadmorske visine).

Prema pisanju austrijskih medija, temperature padaju čak do -19 stupnjeva. Međutim, pri brzini vjetra od 80 km/h i -10 stupnjeva se čini kao da su -24 stupnja. Na -18 stupnjeva i 40 km/h osjećaj je kao da su -32 stupnja.

Nešto svježeg snijega također se očekuje od četvrtka.

Snijeg i jak vjetar

Četvrtak u mnogim mjestima je počeo sa suncem, no u Vorarlbergu se tijekom jutra pojavljuju oblaci koji se brzo šire cijelom zemljom. Na višim nadmorskim visinama iznad 500 metara počinje padati snijeg, dok u nižim predjelima može biti kiše ili pljuskova susnježice.

Jutarnje temperature kreću se od minus 8 stupnjeva (Istočni Tirol i Koruška) do plus 5 stupnjeva. Najviša dnevna od minus 1 do plus 6 stupnjeva. Vjetar ostaje jak, posebno u istočnim dijelovima zemlje.

Sunčano i hladno

Nakon promjenjive noći, u petak ujutro u mnogim se mjestima razvedrava. Snijeg i susnježica mogu se zadržati na sjevernom rubu Alpa. Sunce će se sve više pokazati u drugim dijelovima Austrije.

Najniže temperature će biti minus 7 stupnjeva, a maksimalne temperature će biti do plus četiri stupnja.

U subotu će se temperature spustiti do minus devet stupnjeva. Meteorolozi od vikenda očekuju rast temperatura. Najviša dnevna temperatura u nedjelju bi mogla biti 12 stupnjeva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.