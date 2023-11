Avdagić o sastanku Bidena i Xija: To je monumentalno važan događaj. Praktički će svatko od nas to osjetiti

Podijeli :

AFP

Današnji sastanak američkog predsjednika Joea Bidena i kineskog čelnika Xija Jinpinga, na imanju Filoli kod San Francisca, a na marginama summita APEC-a (Azijsko-pacifička ekonomska suradnja) uglavljen je u iznimno nestabilnim međunarodnim okolnostima rata u Ukrajini i sukoba u Gazi, ali i trajnih napetosti između SAD-a i Kine.

U tom smislu, kaže vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić, sastanak Bidena i Xija “monumentalno je važan” jer je riječ o dvojici lidera krucijalno važnih za čitav svijet.

“SAD je i dalje jedina stvarna globalna sila, a Kina radi na tome da postane al pari. Ako ga stavimo u neki povijesni kontekst, ovaj je sastanak poput sastanka američkog i sovjetskog predsjednika 1980-ih godina. Time želim dočarati koliko je ovaj sastanak značajan”, kazao nam je Avdagić uz napomenu da Kina ipak nije na položaju na kakvom je bio Sovjetski savez do završetka Hladnog rata.

“Kina još nije stvarni al pari SAD-u, ali je najbliže tomu. Ne možemo govoriti da je Rusija sila kakav je bio Sovjetski savez, a posve je jasno da se danas više ne može mjeriti niti s Kinom”, dodao je.

Razumijevanje važnije od dogovora

Što se tiče samog sastanka, Avdagić ističe da je dugo pripreman i nije uzrokovan događajima od prije mjesec, dva na Bliskom istoku. Takvi se susreti, kaže, dogovaraju prilično dugo sastancima na nižim diplomatskim razinama. A što se samih zaključaka sastanka, oni su unaprijed pripremljeni i dogovoreni. Barem 90 posto njih, tvrdi Avdagić.

“Često mi se čini da ljudi ne razumiju kako se održavaju ovakvi sastanci na vrhu čelnika svjetskih sila. To su stvari koje su unaprijed pripremljene jer se nekoliko sati razgovara o temama o kojima se raspravlja godinama. Obično ostanu neki manji segmenti oko kojih ne bude dogovora. Moguće je da će Biden i Xi usuglasiti stavove oko rata u Ukrajini ili krize na Bliskom istoku, ali ako i dođe do njihovog načelnog sporazuma, to ne znači da će biti obznanjeno, nego će u nekakvoj rečenici samo biti spomenuto da se i o tome razovaralo. Ne trebamo očekivati da će neki najznačajniji dijelovi njihovog sastanka odmah biti jasni. Čak ne mora na kraju biti i nekakvih konkretnih dogovora, radi se ponajprije o razumijevanju o određenim temama”, objasnio je Avdagić.

Relaksacija trgovine i inflacije u svijetu

Sve u svemu, sastanak Bidena i Xija trebao bi pridonijeti normalizaciji koja je u ovom trenutku svijetu i te kako potrebna.

“S obzirom na to da je Kina krucijalni proizvođač svega na svijetu, ovaj sastanak, ako bude djelovao normalizirajuće, relaksirat će i trgovinu i inflaciju tako da svatko od nas praktički može osjetiti normalizaciju odnosa Kine i SAD-a”, tvrdi Avdagić.

Kritična krizna točka u svijetu trenutno je Gaza zbog sukoba Izraela i Hamasa pa Avdagić podsjeća na važnu ulogu Kine na Bliskom istoku.

“Podsjetio bih na onu dosta frapantnu situaciju posredovanja Kine u normalizaciji odnosa Saudijske Arabije i Irana, dok je, s druge strane, SAD bio ‘zadužen’ za normalizaciju između Izraela i Saudijske Arabije. Kina se uvijek nalazi ‘tu negdje’ i pokušava biti akter barem približno jednak SAD-u”, zaključio je.

