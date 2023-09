Rat u Ukrajini mogao bi eskalirati i proširiti se i na druge zemlje: Tri su moguća scenarija

Podijeli :

Rat u Ukrajini mogao bi eskalirati, a novo izvješće sugerira da postoje tri različita scenarija na koja bi se to moglo dogoditi. Nekoliko situacija koje uključuju zemlje NATO-a i Rusiju moglo bi izazvati značajnu eskalaciju rata, navodi se u novom izvješću korporacije RAND.

Kako prenosi Newsweek, jedan scenarij koji bi doveo do eskalacije jest da ruski napad u Ukrajini uzrokuje smrt dužnosnika NATO-a, drugi scenarij bi bile operacije protiv američke vojne opreme koje bi odnijele američke živote, a treći bi podrazumijevao da Moskva pogrešno protumači akcije NATO-a kao znak intervencije u Ukrajini.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je sredinom srpnja da povećanje vojne pomoći NATO-a Ukrajini znači da je “Treći svjetski rat sve bliži”, dok je Ukrajina poručila da će prošireni sukob u Europi pasti na teret NATO-a ako Kijev ne dobije potrebnu vojnu pomoć.

U slučaju prvog scenarija, čak i ako ruski napad nenamjerno dovede do smrti dužnosnika NATO-a, to bi moglo pojačati pritisak na Savez da napadne Rusiju. No, kako se navodi u izvješću ovog neprofitnog think-tanka sa sjedištem u SAD-u, Rusija bi mogla preduhitriti odgovor Saveza i prva napasti.

Smrt američkog vojnog osoblja u ili oko Crnog mora također bi mogla potaknuti krizu, dodaje se u izvješću. Ako bi “agresivni ruski manevri” protiv američkog promatračkog zrakoplova s posadom doveli do smrtnih slučajeva, američki političari bili bi pod pritiskom da reagiraju – vjerojatno ciljanjem ruskog zrakoplova ili baze, navodi se u izvješću.

“Rusija bi mogla smatrati svaki američki odgovor kao vrlo eskalirajući, što bi navelo ruskog predsjednika Vladimira Putina da razmišlja o odmazdi”, zaključuje se u izvješću.

Zbog mogućnosti eskalacije i širenja sukoba, ovaj think-tank navodi da treba održavati diplomatsku komunikaciju s Rusijom kako bi se takve scenariji spriječili.

