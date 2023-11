Za ovu kovanicu od 2 eura vlasnik traži 99.000 eura

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Njemački mediji pišu kako je trgovac iz Donje Saske objavio oglas koji izaziva pomutnju na internetu. Riječ je o “vrlo rijetkom” novčiću od dva eura za kojeg vlasnik traži 99.000 eura.

Radi se o prigodnom novčiću njemačkog grada Bremena. Novčić prikazuje gradsku vijećnicu u Bremenu i kip bremenskog Rolanda, simbole najmanjeg njemačkog grada države i dio svjetske kulturne baštine UNESCO-a, prenose Fenix magazin.

Posebna kovanica pojavila se 2010. godine u nakladi od 30 milijuna primjeraka, navodi portal “muenzen.eu”. Stranica također procjenjuje vrijednost kovanice na samo tri eura. Dakle, kako onda trgovac dolazi do svoje astronomske tražene cijene?

HNB izdaje prvu prigodnu kovanicu od dva eura

Prema procjenama stručnjaka, čak i najvrjedniji poznati novčić od dva eura “Grace Kelly” vrijedi tek nešto više od 3.000 eura. Može li cijena bremenske kovnice doista biti opravdana? Prema riječima vlasnika, da, jer on kaže da je to “monumentalna varijanta”. Umjesto uobičajene legure nikal-bakar-mjed, kovanica je izrađena od jednog metala pa je to čini “čistom”.

Ostale ponude na malim oglasima su maksimalno 450 eura ili po dogovoru. Čak i na službenim prodajnim mjestima, kao što je tvrtka za trgovanje kovanicama MDM, prigodni novčić možete nabaviti za samo 12,99 eura. I definitivno je blistavo čist i nije tako izgreban kao oni u malim oglasima.

Međutim, prema riječima vlasnika, njegova je kovanica od 2 eura jedinstvena. “Do sada nije pronađen nijedan drugi primjerak, tako opisuje jedinstvenu ponudu na platformi”, stoji u oglasu.

Stručnjak upozorava

Michael Becker, predsjednik strukovnog Udruženja njemačkih trgovaca kovanicama, već je upoznat s ovom “kovnicom” Bremenske kovnice. No, upozorava i na astronomsku ponudu. Njegovi kolege iz branše vrijednost bi procijenili na najviše 1.000 eura.

“Cijene koje se ovdje naplaćuju u najmanju su ruku nemoralne, ako ne i kriminalne!”, ljutito kritizira Becker.

Preko fotografija koja je priložena u oglasu se ne može zaključiti je li ova kovanica doista jedinstvena ili je kemijski tretirana, ili posrebrena, ili na neki drugi način obrađena.

“Uz cijenu od gotovo 100.000, ovu kovanicu definitivno ne biste trebali kupiti”, poručio je Becker.

