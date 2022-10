Avion se srušio na parkiralište u SAD-u, dvoje poginulih

Dvoje ljudi je poginulo kada se dvomotorni zrakoplov srušio u utorak ujutro na parkiralište autosalona nedaleko od grada Marietta na jugoistoku Ohija, izvjestili su američki dužnosnici.

Beechcraft King Air E90 iz 1974. srušio se na parkiralištu Pioneer Buick GMC, pri čemu su poginuli pilot i još jedan putnik, objavila je patrola državne autoceste Ohio u priopćenju za javnost, a zasad nije poznato koliko je putnika bilo u zrakoplovu.

PLANE CRASH: A plane has crashed by Henslers Market in Marietta, Ohio. No word on how many people were on board or what may have caused the crash. Working to get more details. @WOWK13News

