Bijela kuća oglasila se o dolasku Zelenskog, objavili što će sve raditi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je na putu za Sjedinjene Države gdje će razgovarati o ukrajinskoj obrani, a Bijela kuća potvrdila je da će ga primiti predsjednik Joe Biden, a zatim će se obratiti Kongresu.

“Na putu sam za Sjedinjene Države kako bih ojačao otpor i obrambene sposobnosti Ukrajine”, napisao je na Twitteru. “Održat ću i govor u Kongresu i niz bilateralnih sastanaka”, najavio je na svom profilu na Twitteru.

On my way to the US to strengthen resilience and defense capabilities of 🇺🇦. In particular, @POTUS and I will discuss cooperation between 🇺🇦 and 🇺🇸. I will also have a speech at the Congress and a number of bilateral meetings.