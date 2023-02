Rusija je vjerojatno dodatno ojačala obrambene položaje u središnjoj Zaporoškoj oblasti na jugu Ukrajine posebno u blizini grada Tarasivka, piše Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva u novoj analizi situacije u Ukrajini.

Upozoravaju da je Rusija uspostavila utvrđenu obrambenu liniju između velikih gradova Vasiljivka i Orihiv.

Smatraju kako je kontinuirana izgradnja obrambenih utvrda u Zaporoškoj i Luganskoj oblasti te raspoređivanje vojske na te položaje dokaz da je unatoč trenutnoj operativnoj usredotočenosti na središnji Donjeck, Rusiji i dalje u fokusu čuvanje krajnih granica svoje crte fronte.

Ruska linija bojišnice u Ukrajini iznosi otprilike 1288 kilomatara, a linija bojišnice pod ruskom okupacijom u Zaporoškoj oblasti iznosi 192 kilometra.

