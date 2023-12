Bivši ministar vanjskih poslova: “Strategija naših prijatelja Amerikanaca u Ukrajini je bila kriva”

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih poslova, Miro Kovač, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao stanje u susjednoj Bosni i Hercegovini i Srbiji, kao i u Ukrajini.

Kovač smatra kako je jučer bio igrokaz Milorada Dodika. “Odcjepljenje ne dolazi u obzir, on se nekada poziva na odcjepljenje, a nekada na suverenost BiH. On se nalazi u nezgodnom položaju i boji se moguće osude. Odcjepljenje o kojem godinama govori ne može se realizirati, ni Srbija to ne bi podržala. Čime bi to napravio? Ne postoje neke oružane snage RS-a, a i da postoje intervenirala bi međunarodna zajednica”, rekao je.

Dodik je ranije najavio i da bi išao na odcjepljenje RS-a ako na američkim izborima pobjedi Donald Trump. “Ne vjerujem u njegove riječ, on je to više puta ponovio. Ne vjerujem da bi i Srbija to prihvatila, a vidjeli smo dokle seže njezina snaga na Kosovu. S druge strane, Vučić ide u izbore i čeka izbore u Americi ne bi li kasnije nešto uzeo u vezi Kosova”, dodao je.

“Uostalom, ne vjerujem da bi se i Trump upuštao u takvu avanturu. Hrvatska podržava suverenost BiH, iako je ona zbog Daytona država ograničenog suvereniteta. No kada je riječ o neovisnosti i cjelovitosti BiH, stav je i naše Vlade i predsjednika isti”, naveo je Kovač.

Što se tiče ujedinjenosti EU-a kaže da je i ranije ukazivao na sljepilo Zapada. “Europska komisija otvara pregovore s Moldavijom i Ukrajinom, ali ne i s BiH, to pokazuje strašno nerazumijevanje. nema logike da Ukrajina koja je okupirana dobije pregovore, a BiH koja nije okupirana ne”, rekao je.

Kada u pitanju Ukrajina kaže da je strategija našim prijatelja Amerikanaca bila kriva. “Konfrontacija s Rusijom je kriva strategija jer ako im je glavni natjecatelj Kina, što jest, onda nema logike ići u konfrontaciju s Rusijom, o tome je govorio i pokojni Kissinger. Treba razmišljati kako ju neutralizirati i s njome razgovarati da Rusija. Sada smo u situaciji da smo u neposrednom ratu s Rusijom, imamo Kinu kao velikog natjecatelja i umjesto da se zadrži kakav-takav normalan odnos s Rusijom išlo se konfrontaciju i na taj način oslabilo poziciju s Kinom”, ustvrdio je.

“Povijesno je to već jednom bio slučaj kada su Francuzi i saveznici u Prvom svjetskom ratu kada se išlo pobijediti Njemačko carstvo i išlo se na slabljenje Austrougarskog saveznika SAD-a i u tome se uspjelo. Isti model se primjenjuje sada, ne možemo oslabiti Kinu pa idemo oslabiti njezinog saveznika Rusiju, ali dobili smo što? Dobili smo snažnu suradnju Rusije i Kine i Putina koji sada putuje po svijetu i kuje savezništva”, rekao je.

“Mi smo zauzeli stav da podržavamo teritorijalnost Ukrajine, ali nismo rekli da jesmo za Ukrajinu, ali idemo izbjeći konflikte da ne bi bili na strani gubitnika. I Amerikanci sada govore o opasnosti da oni budu glavni krivci za poraz Ukrajine, govori se po prvi puta o porazu Ukrajine”, naveo je.

Tvrdi da je najveći uspjeh Ukrajine da obrani najveći dio svog teritorija i da je važno da zadrži to što sada ima. Kada je u pitanju daljnje američke pomoći Ukrajini kaže da će to vjerojatno biti dogovoreno.

