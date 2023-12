Dodik po izlasku sa suda počeo s vrijeđanjem: “Taj jedan smrad Schmidt…”

Podijeli :

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao je izjavu za medije nakon suda u kojoj je posebno prozvao ambasadora SAD-a u BiH Michaela Murphyja i visokog predstavnika za BiH Christiana Schmidta.

“Taj jedan smrad Schmidt i kreten Murphy smišljaju kako da zagorčaju život BiH i rade to najbolje moguće. Oni odlučuju tko bi što trebao poslušati. U Republici Srpskoj nitko to ne čita niti koristi, a ako i koristi to, koristi za WC. Pokušavaju da se nameću s legalno izabranim organima, oni najviše skrnave sve ovo”, poručio je Dodik.

Kaže da dolazak na sud nije priznanje procesa. “RS je u ustavnom poretku BiH i RS pristaje na ustavnu BiH, a ne na Schmidta i Murphyja.”

Za Schmidta je rekao da je “neizabrani stranac koji odlukom mijenja zakon i dovodi do sudskog procesa, to nema u svijetu”.

“Ne igrajte se s Republikom Srpskom, ne prihvaćamo Schmidta. Ako netko želi favorizirati Schmidta i njegovu plaću od 24.000 eura to nije naša stvar”, poručio je Dodik.

Podsjetimo, Dodik je danas na Sudu BiH u Sarajevu stigao po optužnici koja ga tereti za neprovođenje odluka visokog predstavnika. Kazao je da danas nije ni počelo ročište jer je njegov tim tražio da se suđenje premjesti u Banja Luku, što je odbijeno. Dodik ima tri dana za žalbu na tu odluku.

