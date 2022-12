Bivši pomoćnik ruskog vođe: Putin ima novi plan, zove se Noina arka

Podijeli :

Izvor: Sergej Karpukhin/AFP

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegovi poslušnici već su osmislili plan prema kojemu će pobjeći iz zemlje jednom kada stvari krenu po zlu, tvrdi bivši pomoćnik ruskog vođe.

Abbas Galliamov, koji je Putinu svojevremeno pisao govore, ovu šokantnu tvrdnju iznio je na društvenoj mreži Telegram u srijedu, citirajući neimenovani izvor koji, kako tvrdi Galliamov, ima insajderske informacije o cijelom planu.

Galliamov kaže da je evakuacijski plan osmišljen u proljeće, kada je neslužbeno nazvan “Noina arka.”

“Samo ime daje naslutiti da je riječ o potrazi za novim domom za slučaj da život u domovini postane neizdrživ. Poslušnici vođe ne isključuju mogućnost da on izgubi rat i moć i da će hitno morati pobjeći,” napisao je Galliamov, prenosi Daily Beast.

U Putinovom najužem krugu u početku se razmišljalo o evakuaciji u Kinu, kaže Galliamov, ali kasnije su se predomislili u strahu da će izgledi za kinesku “suradnju” biti maleni, pogotovo zato jer Kinezi ne trpe “gubitnike.” Sada se, kaže on, fokus premjestio na Argentinu i Venezuelu, a Putinov saveznik Igor Sečin navodno trenutno nadgleda evakuacijski plan upravo za Venezuelu.

Plan je već u poodmakloj fazi, tvrdi Galliamov, i to do te mjere da je Sečinov najbliži suradnik u Roznjeftu već “formalno odstupio” sa svoje pozicije u naftnom gigantu da bi se bavio “radom na terenu.”

Citirajući dva izvora bliska predsjedničkoj administraciji, kao i izvor u Roznjeftu, kanal na Telegramu također navodi da su visokopozicionirani dužnosnici već počeli kupovati nekretnine i rade na tome da dobiju pravo na boravak u Venezueli. Oni niže rangirani u predsjedničkoj administraciji traže pravo na boravak u Ekvadoru, Paragvaju i Argentini, kaže izvještaj.

Kanal citira riječi od jednog od izvora koji kaže da su ruski dužnosnici pokupovali nekretnine na otoku Margarita u Venezueli, gdje će, uvjereni su, biti sigurni od izručenja.

“Otok Margarita u Venezueli je njihov tamošnji Courchevel,” rekao je navodno izvor, uspoređujući navodno skrovište Kremlja s poznatim skijaškim resortom u francuskim Alpama.

Priznajući da nema dodatnih detalja, Galliamov je rekao da je sama činjenica da postoji evakuacijski plan “dovoljna da se shvati da, kada oni kažu kako ‘sve ide po planu’, valja pitati po kojem planu. Čini se da imaju više od jednog.”

Te bombastične tvrdnje objavio je u trenutku kada ruski vođa pokušava umanjiti važnost izvještaja o rekordno niskim razinama motivacije među ruskim trupama kojima je dosta ovog rata, i to tek devet mjeseci nakon što je započeo. Gomile izvještaja koji su izišli u prethodnim tjednima govore o regrutima koji masovno bježe iz baza nakon što su njihove pritužbe na lošu opremu potpuno ignorirane. Članovi obitelji mobiliziranih vojnika također sve glasnije kritiziraju takozvanu “specijalnu vojnu operaciju”, što je neke stručnjake potaknulo da kažu da bi to mogla biti kap koja će preliti čašu i dovesti do totalnog građanskog rata.

Ako je slušati Putina, pak, sve je u redu.

“Nema problema s dezerterstvom u zoni specijalne vojne operacije. Bilo je izoliranih incidenata, no općenito gledano, ništa takvo se ne događa. Ima li ljudi koji su napustili svoje pozicije? Da, toga je bilo, no događa se sve manje i manje,” tvrdio je Putin u srijedu na sastanku s članovima ruskog vijeća za ljudska prava.

Također je odbacio izvještaje skupina za ljudska prava o osnivanju “kampova” u kojima su zatočene stotine ruskih prebjega, nazivajući takve izvještaje “lažnima.”

Upozoravajući da će rat vjerojatno biti “dugotrajan proces”, Putin se hvalio novim okupacijama ukrajinskog teritorija (ne spomenuvši da je Ukrajina u međuvremenu neke od njih oslobodila) i ponudio mračnu perspektivu na izglede za nuklearni rat.

“Takva prijetnja raste. Čemu to negirati?” rekao je Putin.

