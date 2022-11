Bolnice u Njemačkoj preplavljene djecom zaraženom RSV virusom

Podijeli :

Izvor: Bret Kavanaugh/Unsplash/Ilustracija

Liječnici upozoravaju na ozbiljnost situacije i navode kako su bolnice jednostavno “preplavljene” brojem djece koja imaju respiratorni sincicijski virus (RSV), a koji uzrokuje akutne infekcije dišnog sustava i najčešći je uzrok bronhiolitisa.

Respiratorni virus može uzrokovati stanja opasna po život u dojenčadi i male djece, a trenutačno se stvara val koji već tjera liječnike hitne medicinske pomoći da govore o “uvjetima katastrofe”. U nekoliko njemačkih saveznih zemalja nema više kreveta za djecu jer je previše djece zaraženo virusom, javlja Fenix magazin.

Prema informacijama Instituta Robert Koch (RKI), infekcije respiratornim sincicijskim virusom (RSV) dovode do povećanja obolijevanja i prijema u bolnicu, osobito male djece. Prema tjednom izvješću RKI-ja u četvrtak navečer, očekuje se kako će brojke nastaviti rasti sljedećih tjedana. Liječnik dječje intenzivne njege i hitne pomoći Florian Hoffmann rekao je za Njemačku tiskovnu agenciju (dpa) kako je situacija ozbiljna.

“U nekoliko njemačkih saveznih zemalja, uključujući Bavarsku, Sjevernu Rajnu-Vestfaliju i Donju Sasku, gotovo da ni nema slobodnog krevetića u klinikama”, rekao je Hoffmann, glavni tajnik Njemačke interdisciplinarne udruge za intenzivnu njegu i hitnu medicinu (DIVI) i viši liječnik u dječjoj bolnici Hauner u Münchenu.

Govorio je o “katastrofalnim uvjetima”, te kako obitelji s bolesnom djecom ponekad moraju spavati na ležajevima u hitnoj pomoći.

“To je za Njemačku znak siromaštva. Mnoga oboljela djeca su ozbiljno bolesna i trebaju liječenje. Već je bio neuobičajeno visok RSV val krajem ljeta 2021., ali situacija je trenutačno gora”, rekao je Hoffmann.

Ne samo u Njemačkoj, nego općenito na sjevernoj polutki, postoji “dramatična epidemija”. Hoffmann je objasnio kako su pogođena mnoga djeca koja imaju između jedne ili dvije godine, koja također s obzirom na pandemiju korone i mjere protiv nje, nisu ranije imala kontakt s RSV-om.

U aktualnom tjednom izvješću RKI-ja navodi se kako je općenito broj akutnih respiratornih bolesti značajno porastao u odnosu na prethodni tjedan, prema podacima online ankete GrippeWeb. U tjednu do 20. studenog iznosio je oko sedam milijuna, iznad raspona godina prije pandemije.

To se očituje i u bilježenju bolesnika tek primljenih u bolnicu s teškim akutnim respiratornim infekcijama. Zbog neuobičajeno jake cirkulacije RSV-a, trenutno se bilježi znatno više slučajeva kod djece do četvrte godine nego u godinama prije pandemije i u prethodnoj godini, priopćio je RKI. Vrijednosti RSV-a također su na vrlo visokoj razini u sljedećim dobnim skupinama do 14 godina.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.