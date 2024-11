Kovačević o novoj ruskoj nuklearnoj doktrini: Bliže smo Trećem svjetskom ratu, ali…

Podijeli :

Bivši diplomat i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević gostovao je u Pregledu dana kod Igora Bobića s kojim je razgovarao o 1000 dana ruske invazije na Ukrajinu.

1000 dana sukoba

“Nisam računao da će rat tako dugo trajati ali je bilo jasno da Rusija neće uspjeti blitzkriegom zauzeti cijelu Ukrajinu. To se pretvorilo u otvoreni ratni sukob kojemu se nažalost ne nazire kraj”, ocijenio je u uvodu Kovačević dodavši kako smatra da bi Rusija bila “spremnija da se rat sada prekine a da situacija na terenu ostane takva kakva je.”

Kovačević je nogometnim rječnikom objasnio da je po njemu rezultat trenutačno neriješen ali kako bi ga Rusija “lakše prikazala kao uspjeh”, pojasnivši to time da je oko 25 posto ukrajinskog teritorija pod ruskom kontrolom.

“Problem je što igrači nisu samo Rusija i Ukrajina. Zapad želi pokazati kako je na djelu obrana Ukrajine od ruske agresije. Iz ruske perspektive oni ratuju protiv Zapada koji je instrumentalizirao Ukrajinu. To je za Rusiju dakle rat protiv NATO saveza. Ukrajinski dužnosnici govore da pomoć Zapada nije bila pravovremena i dostatna. Sve to stoji, ali Ukrajina nikada ne bi sama bila u stanju izbaciti Rusiju sa svog teritorija. Ruska vojska nije izdaleka onakva kakvom su je Rusi htjeli prikazati. Brojna je i ima velike zalihe. Ukrajina se u tom smislu ne može nositi s njima”, pojašnjava Kovačević dodavši kako je Zapad promijenio stav oko ukrajinske sposobnosti da brane svoju zemlju.

“Zapad nije polazio od pretpostavke da se Ukrajina može braniti. Prvi stav je bio da se Ukrajina preda. Kada su shvatili da je žilava i da se neće predati došlo je do novog stava koji je da se Rusiji mora nanijeti strateški poraz”, rekao je Kovačević dodavši kako je pitanje što je zapadna definicija “strateškog poraza i je li ona ista ukrajinskoj. “Ja mislim da nije i mislim da su ukrajinske vlasti u zabludi oko toga da su interesi Zapada isti kao i ukrajinski”, dodaje.

Rusija razmatra korištenje nuklearnog oružja. Analitičar: “Ovo je odgovor na Bidenov potez, Kina to ne bi dozvolila”

Dalekometni projektili i nuklearna doktrina

Komentirajući novu nuklearnu doktrinu Rusije koja je uslijedila nakon što je Ukrajina prvi put iskoristila dalekometne projektile kako bi gađala Rusiju, Kovačević je ocijenio kako je ovo znak da smo “bliže Trećem svjetskom ratu, ali riječ tek o jednoj od crvenih linija.”

“Prva crvena linija je ugroženost ruskog teritorija. Po shvaćanju ruske vlasti koja je proglasila aneksiju ukrajinskih područja, njezin teritorijalni integritet je ugrožen. Potom, Rusija je rekla da će uslijediti strašne posljedice za Švedsku i Finsku ako se učlane u NATO. Za sada nema posljedica. Ukrajinci su zaključili da je riječ o blefu, a SAD- se do sada rukovodio procjenama obavještajnih službi da Rusija možda može ugroziti sigurnost SAD-a.”

Kovačević je također ocijenio kako je “Joe Biden ili ignorirao procjene ili je dobio novu procjenu da Rusija neće odgovoriti nuklearnim oružjem”, dodavši kako je i dio te odluke bio i kompliciranje situacije za Donalda Trumpa i njegov mirovni plan kojeg će zbog ove odluke biti jako teško provesti.

“Nije fer ali Trump nije bio fer prema Bidenu. Američka politika je daleko od fer pravila”, rekao je.

Profesor iz Kijeva: “Rusija je morala angažirati još jednu nuklearnu zemlju”

“Ruski predstavnici su u više navrata govorili da je Zapad iskoristio nuklearno oružje, govoreći o osiromašenom uranovim bombama koje su korištene i u ratu u Ukrajini. Oni bi svakako rekli da nisu prvi koji su to prvi napravili. Pretpostavljam da bi glavni efekt trebao biti utjecaj na mnijenje zemalja koje podržavaju Ukrajinu. To bi bila prijetnja tim zemljama, kako bi Rusija mogla napasti europske zemlje. Pretpostavljam da je to smišljeno kao politički pritisak”, ocijenio je Kovačević.

Za kraj, Kovačević je ocijenio kako je cjelokupna rusku invazija na Ukrajinu, iracionalnan potez.

“Odluka o invaziji na Ukrajinu bio je iracionalan potez. Rusija je imala snažno sredstvo za pridobivanje simpatija za svoju poziciju jer su Zapad i Ukrajina odbili provoditi rezoluciju vijeća UN-a, odnosno Sporazum iz Minska. To bi bila osnova za dobivanje šire podrške uz strpljenje i pažljivo postupanje. Rusija je mogla profitirati, ali odlukom o poduzimanju invazije izgubila je tu poziciju i započela je nešto za što je vlast bila uvjerena da će biti kratka operacija. To se nije dogodilo i to je sad otvoreni rat. Eventualnim porazom u Ukrajini, Putin ugrožava ne samo svoju vlast nego potencijalno i sudbinu Ruske federacije. To je pokazatelj da je odluka o invaziji na Ukrajini bila iracionalna. A kada nastupi cijeli niz iracionalnih odluka onda može slijediti i sljedeća koja može biti odluka o nuklearnom oružju”, zaključio je Kovačević.

