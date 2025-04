Opozicija se ujedinila protiv Tomaševića. Bakić: To im neće pomoći

Podijeli :

Saborski zastupnik Možemo! Damir Bakić gostovao je u Novom danu kod Ninen Kljenak gdje je govorio o nadolazećim lokalnim izborima.

Bakić se osvrnuo na to što Branko Kolarić nije na zajedničkoj listi SDP-a i Možemo!, koji u Zagrebu i još nekim gradovima izlaze zajedno na lokalne izbore.

“Ne mogu to komentirati. Mi se nismo dogovarali oko pojedinačnih imena. Bilo nam je neobično važno da idemo s istim gradonačelničkim timom (Tomašević, Dolenec, Korlaet), a tu su se i kolege iz SDP-a složili. Dalje od toga nismo razgovarali o imenima. Mi u Možemo! smo napravili točno isto kao i svaki puta i to javnost sad jako dobro zna. Naša lokalna organizacija u Zagrebu je imala taj proces predizbora gdje se mnoštvo naših kolega i kolegica kandidiralo za zastupnička mjesta u skupštini i onda smo sukladno rezultatima tih predizbora foirmirali kandidate za zajedničku listu s SDP-om”, kazao je Bakić.

Bakić je komentirao i određenu skupinu opozicije, Zagreb united, koja je izravno protiv akutalnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i Možemo.

“Osnovni problem je u vjerodostojnosti tih ljudi. Hoće li oni uspjeti uvjeriti dio birača da je to što oni nude kvalitetno ili perspektivno, nije na meni da sudim. Mi sa žaljenjem gledamo na to da mnoštvo tih naših protukandidata nemilice poseže za gomilom neistina i pokušajima defamacija plasirajući, najblaže rečeno, neistine. To sigurno nije put koji će im pomoći”, smatra Bakić.

Što se tiče četiri godine Možemo na vlasti u Zagrebu, Bakić tvrdi da su zadovoljni i naveo dvije stvari za koje smatra da građani izuzetno cijene.

“Vrijedi ponoviti to što građani sami ponavljaju, a to je zapravo izuzetno visoka ocjena u borbi za financijsku stabilizaciju grada. Možda da kažem manje lijepim riječima – mi smo doslovce izvukli i grad i Holding, i zasebno i zajedno, iz bankrota ili iz predbankrotnog stanja. Druga stvar, građani vrlo mngo respektiraju način na koji su Tomašević i njegov tim obnašali dužnost u ovom mandatu. Građani savršeno dobro znaju da korupcije nema i da je neće ni biti”, poručio je Bakić.

Zlouporaba prostora na Hipodromu, afera?

Bkaić je ispričao kako se godinama događala teška zloupotreba prostora na Hipodromu.

“Postoji taj čovjek koji je bespravno i bez kune naknade godinama uzurpirao trećinu hipodroma i još dvoranu na Vrbiku. Čovjek koji je istovremeno zlostavljao i druge korisnike i zaposlenike Hipodroma, odnosno upravaljanje sportskim objektima. To je nevjerojatno.”

“To je apsolutno točno. Dokazivo je. Nevjerojatno, ali istinito. Mi nismo mogli ući u posjed Hipodroma bez intervencije faktički policije i fizičke zaštite. Grad nije dovoljno kapacitiran svojom zaštitarskom službom da bi mogao doslovno obraniti svoj vlastiti posjed”, dodaje.

Bakić objašnjava kako su tada morali angažirati vanjsku uslugu fizičke zaštite, za koju tvrdi da je bila masivna jer se radilo o velikom prostoru. Ta se zaštita, kaže protegnula sve do koncerta Eda Sheerana u kolovozu 2024. Međutim, onda su se pojavile sumnje oko angažirane zaštitarske tvrtke.

“Sumnja se pojavila da je zaštitarska tvrtka koja je bila angažriana, ili jedna od njih koje su bile, da je falsificirala neke radne sate ili neke osobe koje su trebale biti, a nisu bile na svojim mjestima. Ja to zaista ne znam. Kao što je gradonačelnik rekao – neka se sve istraži. Kakve to može imati veze s kredibilitetom gradonačelnika ili zamjenika? To je, ako se dogodilo, nešto što je eklatantan prekršaj ili kazneno djelo naprosto tog subjekta koji je na javnom natječaju dobio posao”, ispričao je Bakić.

“To što neki protukandidati sada plaćaju ove jumbo plakate ‘Tomaševiću ukrao si dva milijuna eura’, to govori o njihovom kapacitetu i što oni imaju za ponuditi građanima”, dodao je Bakić.

