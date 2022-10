Britanski obavještajci: Novi ruski zapovjednik imat će unutarnji problem

Ministarstvo obrane Velike Britanije objavilo je novo obavještajno izvješće.

U njemu podsjećaju da je general Sergej Surovikin imenovan glavnim zapovjednikom ruske vojske u Ukrajini te da je prethodno zapovijedao ruskim Zračno-svemirskim snagama, a nedavno i Južnom skupinom snaga u operacijama u Ukrajini.

Obavještajci navode kako je u većem djelu njene operacije Rusiji vjerojatno nedostajao jedinstveni zapovjednik na terenu s moći u svojim rukama.

