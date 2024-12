Puhovski o odnosu Plenkovića i Milanovića: Kod njih dvojice imamo intimno neprijateljstvo

Podijeli :

Politički analitičar i filozof Žarko Puhovski, gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je razgovarao o političkim aktualnostima.

Predsjednička kampanja

Za početak, Puhovski se osvrnuo na slučaj Nikice Jelavića i predsjedničke kandidatkinje Ivane Kekin.

“Meni se to sve skupa čini kao izmišljotina od teme koja je nekako slučajno postala temom. Meni je interesantno vrsta malograđanštine koja se zgraža nad mafijašima ,a mi živimo u državi u kojoj je država pokvarila mafijaše”, ocijenio je Puhovski dodavši kako je “sasvim siguran da se Kekin u karijeri morala susresti s moralno gorim ljudima od Jelavića.”

Ocijenio je kako cijela situacija neće utjecati na njenu kampanju, no kako je važan dodatak to da je “naivnost jedna simpatična ljudska osobina ali katastrofalna politička osobina.”

“Kod nas se još ne shvaća koliko stvari široko idu. Vi ste kandidat i svatko tko vam je blizak je na meti i kod nas se još nisu svi naviknuli na to.”

Puhovski se osvrnuo i na priopćenje Gong-a koji je u petak pozvao Državno izborno povjerenstvo (DIP) da istraži slučaj difamacijske kampanje protiv Kekin.

“Taj rat na društvenim mrežama nitko ne može kontrolirati. Tu stvari krenu van kontrole. Gong se pokazao u mnogim stvarima kao dragocjena organizacija, ali ne i bez pristranosti. Imaju jednu vrstu jasnog “uklona” i ovo im nije trebalo”

Puhovski se osvrnuo i na to kako bi se afera u kojoj se našao bivši ministar zdravstva Vili Beroš, mogla odraziti na HDZ i predsjedničke izbore.

“HDZ je imun na skandale i nema tih skandala koji mogu bitno poljuljati HDZ-ovo biračko tijelo. Kod Primorca je problem da je sam neuvjerljiv kao osoba. Zoran Milanović i njegovi ljudi su shvatili da je za njega najbolje stajati sa strane jer jedini koji može uništiti Milanovića je Milanović. On je taj koji vodi igru i drugi se protiv njega moraju subjektivirati, a oni za to nisu u stanju.”

Ustavni sud

Puhovski se osvrnuo na proces biranja ustavnih sudaca te o tome da se Hrvatska na par sati našla u ustavnoj krizi.

“Tresla se brda rodio se čudnovati kljunaš. To je kod nas Ustavni sud. Milanović je to sažeo tako da je rekao da je to političko tijelo. Ustavni sud se našao u institucijskom očaju. Pritom je horizont interpretacije ne treba biti samo Ustav nego ono što je iznad – zaštita ljudskih prava. Primjer pritvorske odluke, bez Ustavnog suda bi imali značajnu mogućnost da pravo na slobodu bude ugroženo. Akcija Ustavnog suda je bila iz očaja povučena i nije mi jasno što se time dobilo”, ocijenio je Puhovski.

Puhovski je dao i svoju ocjenu novog sastava Ustavnog suda.

“Ovaj sastav Ustavnog suda je jednostavno intelektualno najjači koji smo do sada imali i nadam se da neće prihvatiti igre SDP-a i HDZ-a.”

“Doista smo ostavili državu bez Ustavnog suda. Nismo znali koliko će to trajati i hoće li netko sjediti u pritvoru bez prava. Na sreću situacija nije bila ozbiljna”, dodao je Puhovski.

Za kraj, Puhovski se osvrnuo i što bi eventualni poraz Dragana Primorca u prvom krugu mogao značiti za Andreja Plenkovića.

“To bi bio veliki neuspjeh, oni računaju da će izgubiti u drugom krugu. Moje uvjerenje da za Milanovića najviše navijaju Hajdaš Dončić i Plenković. Plenković će u slučaju Milanovićeve pobjede imati pet godina mirnog kohabitacijskoj sučeljavanja. Kod njih dvojice imamo ono što nazivam intimno neprijateljstvo. On je sada ostao u situaciji ribe na suhom jer je Milanović odlučio šutjeti i on mora izvlačiti starije teme. Bez neprijatelja je teško živjeti. Kada živite s prijateljima stvar je malo dosadna.”

