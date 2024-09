Borzan i Brnjac za N1 otkrile čime će se baviti u novom mandatu u EP-u

Podijeli :

Gošće novog izdanja TNT-a bile su europarlamentarke SDP-ova Biljana Borzan (S&D) i HDZ-ova Nikolina Brnjac (EPP) koje su s našom Milom Moralić komentirale potencijalne kandidate za novu Europsku komisiju.

Govoreći o potencijalnim kandidatima za povjerenika, Biljana Borzan kaže: “Prvo bih htjela reći da mi se sviđa što ste rekli potencijalnih kandidata jer svi oni moraju još proći saslušanje u Europskom parlamentu, a događalo se već da se neki prijedlozi Ursule von der Leyen ne prođu jer se otkrije da neki od njih ima aferu ili ne može zbog nekih razloga biti povjerenik/ica.” Dodala je i kako se nada da je Ursula von der Leyen “dobro proučila o kojim ljudima se radi.”

Borzan je pozdravila i to što je Von der Leyen inzistirala na više rodne ravnopravnosti. “Čim je inzistirala na nekim promjenama kada je u pitanju rodna ravnopravnost znači da je određene stvari uvažavala. Mislim da je dobro da je uspjela svojim pritiskom dovesti do toga da Komisija bude balansirana. U prvoj varijanti je bilo predloženo svega 22 posto žena, ona ga je uspjela dići na 40 i to je svakako nešto što je dobro.”

Kao potencijalni problem za budućnost Borzan vidi veliku raspršenost resora.

“Resori su jako raspršeni te će povjerenici morati puno surađivati jedni s drugima i time se stvara potencijalni problem u operativnosti. Europska Unija već nije na dobrom glasu kada je u pitanju brzina reakcija u krizama, dakle kad je najpotrebnije. Ja uvijek kažem da je EU sazdan za dobra vremena i tu me je strah da će doći do problema jer dok se oni dogovore što kome pripada, tu već može neka situacija eskalirati”, zaključila je Borzan.

Bosanac: Križaljka koju je sastavila von der Leyen je dosta kaotična

Brnjac zadovoljna

“Pri samoj raspodjeli tih resora bilo je važno pokriti smjernice koje je usvojilo i Europsko vijeće u lipnju kao i njene političke smjernice koje je pri njezinu reizboru Von der Leyen prezentirala i u Europskom parlamentu“, izjavila je Brnjac ocijenivši kako je “pokrila apsolutno sva područja upravo kroz resore koje je najavila u parlamentu.”

Dodala je kako je pred Europskom unijom izazovno vrijeme, no kako je zadovoljna kako su resori posloženi.

“Mi smo izuzetno zadovoljni s našim resorom koji je izuzetno zahtjevan, strateški važan kako za Europsku Uniju tako i za Hrvatsku. Mislimo da su upravo ovako složeni kandidati odnosno budući povjerenici i povjerenice itekako dobro prihvaćeni”, zaključila je Brnjac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Vrhovni sud vratio na početak postupak oko zastava Hoda za život VIDEO / Gdje se nalazi Point Nemo – najudaljenija točka u oceanu i kakvu vezu s njom ima jedan Hrvat?