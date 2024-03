CIA upozorila: U ovim scenarijama bilo je 50 posto šanse da Putin upotrijebi nuklearno oružje

Podijeli :

Američka administracija pripremala se za neposrednu mogućnost da će Rusija upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u Ukrajini, otkrilo je šokantno novo izvješće.

Godine 2022. CIA je upozorila predsjednika SAD-a Joe Bidena da postoji 50 ili više posto šanse da će Rusija posegnuti za nuklearni oružjem ako utvrdi da su njezine snage desetkovane i da je nezakonito pripojeni teritorij Krima u opasnosti, objavio je New York Times.

Upravo je iz tog razloga održao govor “Armagedon” 6. listopada 2022. u New Yorku. “Nismo se suočili s mogućnošću Armagedona od Kennedyja i Kubanske raketne krize”, upozorio je tada, prenosi New York Post.

Biden je tom prilikom upozorio da je ruski lider Vladimir Putin ozbiljan kada govori o nuklearnom napadu.

“On se ne šali kada govori o potencijalnoj uporabi taktičkog nuklearnog oružja ili biološkog ili kemijskog oružja jer je njegova vojska, moglo bi se reći, znatno podbacila”, rekao je Biden.

Zašto je došlo do zaokreta?

Nakon što je Rusija pokrenula potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022., američki obavještajni dužnosnici isprva su rekli da nema dokaza da Rusija planira upotrijebiti oružje za masovno uništenje.

Međutim, nakon što je Ukrajina izvršila protunapad i počela potiskivati rusko napredovanje, CIA je upozorila da je presrela sve razgovore ruskih snaga o mogućnosti korištenja “taktičkog” nuklearnog oružja manjeg opsega.

Bivši načelnik Združenog stožera general Mark Milley nazvao je situaciju “nuklearnim paradoksom” za SAD. “Što su Ukrajinci uspješniji protiv ruskih snaga, to je veća vjerojatnost da će Putin zaprijetiti da će korištenjem bombe ili da će je stvarno upotrijebiti.”

Visoki dužnosnici Bidenove administracije rekli su novinaru CNN-a Jimu Sciuttu da se Bidenov tim “rigorozno primprema” za mogući ruski nuklearni napad na Ukrajinu.

Jedan visoki dužnosnik navodno je rekao da se Vijeće za nacionalnu sigurnost sastalo kako bi raspravljalo o tome kako će SAD reagirati na nuklearni udar Rusije i kako ga mogu odvratiti ili spriječiti.

Sada kada se čini da Rusija ima prednost na bojnom polju, američke obavještajne službe više ne vjeruju da postoji neposredna opasnost od nuklearnog napada, izvijestio je Times.

No, Putin nije isključio mogućnost korištenja svog golemog nuklearnog oružja. “Zapadne države moraju shvatiti da mi također imamo oružje koje može pogoditi ciljeve na njihovom teritoriju. Sve to prijeti izazivanju konflikta s nuklearnim oružjem i uništenjem civilizacije. Zar oni to ne shvaćaju?!”, poručio je Putin u obraćanju naciji.

