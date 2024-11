Đana Luša o Trumpovim prvim potezima: Izabrao je sebi lojalnije ljude, ali prevladavaju jastrebovi

Podijeli :

Profesorica s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Đana Luša gostovala je u Newsnightu kod Igora Bobića. Komentirala je pobjedu Donalda Trumpa i društvene okolnosti koje su do nje dovele, kao i smjer u kojem će se kretati nova republikanska administracija sudeći po prvim potezima.

Ankete zavarale

Prije održavanja američkih izbora, profesorica Đana Luša s FPZG-a predvidjela je da ćemo se probuditi bez saznanja tko je novi američki predsjednik.

“Stvarnost me demantirala”, govori Luša koja se pretežno oslanjala na ankete. Ovo su već treći izbori za koje su se ispostavile neprecizne.

Predviđala je da će u sedam ključnih saveznih država situacija biti tjesnija, no Donald Trump “zacrvenio” je svih sedam swing država.

Otegotna okolnost za Kamalu Harris je bila, smatra Luša, to što je predstavljala kontinuitet Bidenove administracije: “Ukoliko bi se zalagala za politike drastično različitih od Bidenovih, bi pilala granu na kojoj sjedi”; smatra ona.

Druga otegotna okolnost koja je otežala utrku za Harris je što je u središte kampanje Trump stavio gospodarstvo.

Srednja klasa presudila

“Trump je odlično iskombinirao ekonomski aspekt s imigrantskim politikama”, što je, smatra profesorica, odgovorilo na najbitnije pitanje prosječnog američkog glasača.

“Iako je Trump rastao u drugačijim okolnostima i sve mu je bilo servirano, a Kamala Harris je dijete imigranata koja je živjela u predgrađu i koju je odgajala samohrana majka, na kraju je ipak on bio taj koji je rezonirao sa srednjim, radničkim slojem”, pojašnjava ona.

Nadovezuje se na izjavu Vesne Pusić koja je poentirala da je Amerika za afroamerikanca na mjestu predsjednika bila spremna, dok za ženu na istoj poziciji – baš i ne.

Luša govori da ne možemo promatrati kandidata u okviru rodnih politika: “Bitan je kandidat za sebe. Naravno da sad dolaze interpretacije i pitanja da li se mogla više približiti ženskom dijelu biračkog tijela. Žena je dobila pravo glasa 50 godina nakon Afroamerikanca, postala sutkinja Vrhovnog suda 25 godina kasnije, analogno tome bi trebali pričekati još neko vrijeme, ali treba doći i prava kandidatkinja”, mišljenja je ona.

Tabor Joe Bidena ga proziva da je prekasno odustao od utrke. Bi li Biden imao šanse?

Krivnja na demokratima

“Kriva je naravno cijela demokratska stranka koja nije uspjela iznjedriti kandidata koji bi mogao predstavljati budućnost stranke. Harris je bila odlična kandidatkinja, ali očito nisu dovoljno radili da bi ju profilirali i približili biračima. Biden je imao dobre rezultate i političar je s pedigreom; prve godine njegovog mandata bile su uspješne”, ocjenjuje Luša i ističe dobre makroekonomske pokazatelje u američkoj ekonomiji.

Govori da se fokusirao na stanje američke demokracije i reduciranje podjela u društvu.

U srijedu je Joe Biden dočekao Donalda Trumpa u Bijeloj kući.

“Mislim da je to gesta vrlo pristojnog čovjeka koji vodi računa o svim uzusima normalnog demokratskog procesa. Trump nije pokazao nikakvo poštovanje prema Bidenu, tako da je ovime bivši predsjednik pokazao svoju veličinu definitivno ciljajući na poruku da se američko društvo – ujedini”, smatra Đana Luša.

Smatra i da je prvim potezima i imenovanjima pokazao da se ozbiljno pridržava obećanja koje je najavljivao u kampanji: “Iznenadio me, očekivala sam da će to biti u manjoj mjeri realizirano i da je to više retorika u predizborne svrhe”, priznaje Luša.

Trump je za ministra obrane odabrao čovjeka koji je prethodno radio na Fox Newsu, a jedini doticaj s resorom mu je bio tijekom služenja u Afganistanu:

“Sam Trump je prilikom primopredaje rekao kako je politika prljavi posao. Ovaj put sigurno je izabrao sebi lojalnije ljude, međutim njihovi profili ukazuju na to da prevladavaju “jastrebovi”, odnosno da će u vanjskopolitičkom smislu SAD preuzeti sve ono što čini okosnicu njegove politike – Amerika na prvom mjestu”, govori Luša.

Trojka koju je imenovao za migracijske politike: “Neki od njih su i ekstremniji od Trumpa i bili su kreatori onih najgorih migracijskih politika u prošlom mandatu”, govori Luša koja predviđa da će to odrediti smjer u kojem će se nastaviti Trumpovo predsjedničko djelovanje.

